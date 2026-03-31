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前民眾黨主席柯文哲因京華城及政治獻金等案件，於3月26日遭台北地方法院一審判處17年有期徒刑，並褫奪公權6年，引發政壇震盪。對此，長期觀察台灣政局的前央視記者王志安提出評論，直言此案確實存在政治因素，但同時也斷言柯文哲本身「肯定是不乾淨」。王志安表示，他閱讀完判決書後認為，法院認定柯文哲收受款項，並因此給予沈慶京額外20%獎勵，這點在邏輯上並非毫無根據。不過，他也指出，檢方在部分關鍵證據上仍顯不足，特別是以210萬元作為受賄認定，證據力略顯薄弱。進一步觀察柯文哲的整體行為，王志安指出，即便撇開京華城案，柯在其他財務的作法，也與長期標榜的清廉形象存在落差，例如將數千萬元選舉補助款用於購置房產，雖然不違法，但在政治倫理上相當罕見。此外，王志安也質疑，柯文哲私底下收了很多政治獻金，最終未納入政黨正式帳戶，以及將個人肖像權賣給木可公司1500萬等作法，這些行為在政治人物少見，算是開了台灣政壇的先例，也進一步削弱其形象。「柯文哲案有沒有政治因素，肯定是有；但柯文哲是不是不乾淨，肯定是不乾淨。」王志安也感嘆，台灣要培養出一個有競爭力的第三黨並不容易，自己過去也曾對民眾黨抱持期待，甚至購買過不少周邊商品，如今看來難免失望，直指柯文哲「德不配位」。