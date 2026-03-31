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國民黨前發言人蕭敬嚴投入今年新北市議員初選，但隨即遭黨內立委抨擊，大罷免期間在政論節目發言傷害黨，要求開鍘。不過24日黨中央考紀會經過4小時會議，最終送回新北市黨部考紀會，要求10天內審議。稍早有不具名國民黨新北市黨部紀律委員向《NOWNEWS今日新聞》證實，昨天開會已經建議，將把蕭敬嚴停權一年，預計今天或明天將公文送到中央考紀會。國民黨前發言人蕭敬嚴近期投入新北市議員黨內初選，然而隨後遭到現任藍委徐巧芯、葉元之等人指控，在去年大罷免期間落井下石，更有多名藍委在中常會上要求黨中央開鍘，不過黨主席鄭麗文則表示交由考紀會處理。中央考紀會上周歷經4小時會議後，其中蕭敬嚴案相關檢舉內容，部分超過本黨處分規程時效。未逾時效部分，依規移送新北市黨部紀律委員會，限期十日內審議。國民黨新北市黨部30日啟動審議程序，不具名的紀律委員向《NOWNEWS今日新聞》證實，蕭敬嚴將判處「停權一年」，最快今天將送公文給中央考紀會，但由於內部公文還需要時間，也有可能拖到明天才送；不過蕭敬嚴若最終確定停權一年，他的初選資格也將被取消。