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▲許老三在Threads留言，回應酸民批評姊姊們只想嫁豪門。（圖／翻攝自Threads@alice_hsuuu）

▲許老三最近在Threads很活躍，有粉絲貼出多年前和小S一名小女孩合影的照片，她跳出來留言：「那是我耶。」（圖／翻攝自Threads@alice_hsuu）

藝人小S（徐熙娣）的小女兒許老三遺傳了媽媽古靈精怪的性格，向來以直率敢言圈粉無數。今年初有酸民在網路上攻擊她的兩位姊姊「不讀書、只想嫁豪門」，沒想到平時在社群平台上相對低調的許老三火大不忍了，直接現身霸氣護姊，超狂回嗆：「抱歉，已經是（豪門）了！」理性反擊酸民，成為近日Threads討論話題。小S與老公許雅鈞育有三個女兒，大女兒Elly最近出國讀書，但依舊活躍於時尚雜誌、IG社群，二女兒Lily因外型亮麗，同樣是時尚界的寵兒，但她不是只有外表，最近她上節目談論自律生活，是個認真讀書的女孩。今年Elly和Lily一起登上《ELLE》時尚雜誌封面人物，引來酸民留言，直言兩人不讀書、只想嫁入豪門。第三個女兒許老三看見兩個姊姊被欺負，直接在該則動態下留言：「嫁入豪門？抱歉，已經是了。」粉絲都誇獎她回得好。大、小S過去在演藝圈裡遇見風雨時，都會姊妹互相扶持和力挺發聲，小S多次在節目上提及「沒有任何人可以欺負徐家人」。而Lily在大S離世後，也曾公開過去當她遭受酸民留言時，大S會熬夜一一檢舉罵她的留言，S家人之間的團結，處處看得見。這次許老三仗義執言，也讓人想到她們的姨媽大S的風範。許老三今年開始在Threads上頗為活躍，最近有位粉絲貼出多年前和小S在餐廳的合影，小S牽著一名背對鏡頭的小女孩，有粉絲好奇，那個小朋友不會就是許老三吧，許老三也俏皮在留言區現身解惑：「那是我耶！」讓粉絲們又驚又喜。