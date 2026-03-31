我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文將率團於4／7赴中國參訪，預期也將和中國國家主席習近平會面，引起外界高度關注。對此，知名小草、網紅「館長」陳之漢昨（30）日提到，鄭麗文曾經親口答應要帶他去中國，但這次根本沒來邀約，他不是不想看到習近平，但知道國民黨也有自己的壓力，鄭麗文也是換了位置，肯定換了個腦袋！館長昨晚開直播表示，很多粉絲希望他去中國，但鄭習會有沒有邀請他？沒有，他也不重要！但他希望有一天能自己帶著柯主席、國昌，不是這麼官方的，就開個直播，去走一個1禮拜，去上海、深圳、新疆，看看人家的核電設備、機器人、高科技，讓台灣人有全新視野感受，甚至帶上國民黨立委。館長說，他不是不想看到習近平，也不怕民進黨攻擊，希望有天可以和習近平握手，那是相當榮幸，無關賣不賣台！但國民黨有自己的考量和壓力，千千萬萬的黨員和立委大家都想去，他又不是國民黨員，他們也沒有來邀約。館長更說，鄭麗文之前要選黨主席時，曾來參與他的直播，鄭麗文的確親口答應一定帶他去，直播畫面都留著，鄭麗文那時還稱讚他是先驅。但現在不一樣了，換了位置肯定要換個腦袋，黨內這麼多人要去，鄭麗文也要顧及國民黨的政治利益，畢竟是正式的政治場合。館長自嘲，他滿嘴不雅字眼、全身都刺青，怎麼上得了桌面呢？所以這種場合就讓高層去搞，他就做好自己的事情，因為他不一定要去、不一定要怎麼樣，他只要知道「我為人民，人民就把我放在心上，這就夠了，我知道我自己在做什麼事情」。不過，館長也一度狠批，他認為中國近年很多人很討厭國民黨，因為國民黨當年把黃金、古董都帶走，近年也很多人在那邊做生意、吃喝玩樂，但又一直輸給民進黨，最後又不敢講自己是中國人，國民黨現在誰敢去了中國開直播？開了就不用選了。