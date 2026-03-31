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▲《Crazy Tour》開播收視低迷，最高0.7％、最低0.4％，是Rain出道以來成績最糟的作品。（圖／翻攝크레이지 투어namu.wiki）

Rain主持綜藝收視超慘 連續5集都0％

▲Rain（左）的新戲《獵犬2》將在4月3日於Netflix上線，他在劇中飾演「白丁」，也是出道28年來首度挑戰的反派角色。（圖／Netflix）

Rain出道28年首演反派 在家帶入角色被罵

韓流天王Rain（鄭智薰）演歌雙棲，出道28年來過多部膾炙人口的作品，包含合作宋慧喬的《浪漫滿屋》、Krystal的《對我而言可愛的她》、金荷娜《紅天鵝》等，也曾在綜藝《玩什麼好呢》與劉在錫、李孝利有不錯表現，沒想到他最新主持的節目《Crazy Tour》自2月28日開播以來，連續5集收視率都是0％開頭，人氣大不如前；好在新作《獵犬2》將在4月3日於Netflix開播，有望再扳回人氣。《Crazy Tour》是以《大富翁世界旅行》衍生的節目名，主打捨棄傳統旅遊綜藝的療癒感，改以各種「瘋狂體驗」為主軸，概念相當新穎，加上製作公司TEO參與，並由Rain、金武烈、Pani Bottle、WINNER成員李昇勳等人主持，開播前就備受期待。不過《Crazy Tour》2月28日首集收視只有0.7％（以尼爾森韓國全國付費家庭為準），第2、3集亦是相同數字，第4集更跌到0.4%，創下最低紀錄，最新一集才回升0.7％，整體走勢淒慘低迷。該節目預計10集，目前播出過半，網友也都好奇，接下來是否能擺脫連續0字頭收視的尷尬局面。李昇勳曾在記者會表示：「大家不是都會說藝人拿錢去旅行爽爽玩嗎？這節目就是要打破這種說法。」節目中，成員們確實吃了不少苦頭，不過觀眾評價兩極，有人認為「真正符合節目瘋狂定位的，只有Pani Bottle」，也有人覺得「一群40歲大叔幼稚打鬧的化學反應反而很可愛。」只是這樣的討論熱度，都無法助攻收視成績。Rain雖然在綜藝領域失意，但戲劇表現仍受到觀眾期待，他參演的《獵犬2》將在4月3日於Netflix上線，該劇今天也舉辦記者會，Rain預告在劇中飾演白丁，這是他出道28年以來，第一次挑戰演反派，Rain就說：「演反派其實壓力很大，但我一直想挑戰，這次完全信任導演。」白丁在《獵犬2》中只為錢而活，也是操控全球非法拳擊聯盟的重要人物，劇中的詭異笑容都讓Rain笑說「我也是第一次發現自己也有這種面貌。」他透露導演也要求很多：「要笑但眼神不能笑，要邪惡，動作要讓對方痛苦，身材不能太壯但又要能打拳。」笑稱自己有種被調教的感覺。Rain還說，他把自己當成沒有立場的人，只要有利益，誰都是敵人，「甚至在家都帶入角色，被（老婆）罵了一頓，我真的像活在角色裡一年」。