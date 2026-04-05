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▲迪麗熱巴13年前剛出道時，曾用維吾爾語在當地電視台受訪。（圖／迪麗熱巴後援會YouTube）

▲迪麗熱巴（左）和陳飛宇（右）主演的新劇《白日提燈》3月底上檔，現正熱播中。（圖／Disney+提供）

33歲中國女神迪麗熱巴的新劇《白日提燈》近日開播，引爆話題，迪麗熱巴的絕美五官和新疆維吾爾族血統也再度受到討論。其實迪麗熱巴的全名共有9個字，是「迪麗熱巴·迪力木拉提」，她曾說過翻譯成漢語就是「心愛的美人」的意思，含意超級美。迪麗熱巴2013年用母語「維吾爾語」受訪的珍貴影片也被挖出，她當時的青澀模樣超級可愛。出生在新疆維吾爾族自治區的迪麗熱巴從小就有立體五官和圓滾滾大眼睛，加上熱愛表演的個性，讓她9歲就加入新疆藝術學院舞蹈班，大學更成功錄取上海戲劇學院，並在2013年正式出道。當時不少人第一次看到迪麗熱巴的名字，都以為她是複姓迪麗，名叫熱巴，但事實並非如此。，因此嚴格來說，迪麗熱巴的全名中並沒有姓氏。而迪麗熱巴的出道代表作是維吾爾族電視劇《阿娜爾罕》，她拍攝時才19歲，還在念書，但當時的迪麗熱巴就已展現驚人的演技天賦，成功演繹了在抗戰下的愛情故事，讓她受到矚目。這段珍貴影像時隔多年又被粉絲挖出討論，當時的迪麗熱巴雖然青澀，但說話很有條理且語氣溫柔，讓粉絲1秒就愛上她，紛紛留言直呼：「雖然聽不懂在講什麼，但還是覺得熱巴好可愛」、「天生就是美人胚子，迪麗熱巴果然從小美到大」、「語氣好溫柔，很有禮貌的女孩子」。如今，出道超過13年的迪麗熱巴已經躋身一線頂流，在中國手握多個代言廣告。2019年中國AIS全媒體廣告監測數據就顯示，迪麗熱巴1年的廣告量超過35支，金主投注在她身上的廣告費高達37億人民幣（新台幣172億元），由此可見迪麗熱巴人氣有多旺。