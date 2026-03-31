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前基隆市民政處長王榆森遭控在任職期間，長期接受從事資訊服務業的張姓業者「全方位供養」，不僅接受對方提供名車及專屬司機接送，甚至連個人餐費與遭徵信社勒索的封口費都由廠商買單，藉此換取將特定資訊系統納入納骨塔改建工程，獲取不法利益超過57萬元，今日正式依《貪汙治罪條例》將王、張兩人提起公訴。根據檢調調查，前基隆市民政處長王榆森涉嫌在2015年1月至2022年12月任職期間，利用職務之便與從事資訊服務業的張姓友人進行利益往來。張男因得知基隆民政處自 2018 年起便在籌劃市立納骨塔改建工程，遂與王男達成協議，自2019年9月起提供一部私家車供其使用，並從同年11月起指派自己的兒子擔任王男的專屬司機，負責接送其上下班及處理私人行程。這段期間產生的所有車輛油費、保養費、稅金，甚至是王男個人的餐飲開銷，均由張男全額負擔。檢警進一步調查，2020年7月間，王榆森主動向張姓業者探詢納骨塔興建工程的資訊設計細節，張男隨即提供「墓政管理系統電子檔」並遊說將該系統納入工程規劃。在納骨塔工程設計標案決標後，王榆森涉嫌指示部屬，要求得標廠商必須將特定「資訊設計項目」增列進去。承包廠商最終於2020年12月底配合辦理，完成該項目的追加作業。此外，王榆森因遭到徵信社跟拍而面臨勒索壓力，竟要求張姓業者代為出面處理封口費。張男為了確保自家公司參與的工程能順利推動，於2021年2月依要求代王榆森支付了15萬元的封口費用，試圖平息風波。2021年3月間，張男兒子從民政處離職，並將原先供王榆森使用的車輛一併收回，此舉引發王榆森強烈不滿，隨即要求張男必須持續提供車輛代步。由於當時納骨塔工程的資訊設計追加預算案正由民政處向議會提案，張男為了確保相關工程能順利運作，三個月後再度提供車輛供其使用，直到王榆森2022年12月卸任處長職務為止。根據檢調統計，王榆森在任內透過車輛接送、私人餐費及代付封口費等方式，獲取的不法利益總計高達57萬餘元，今年二月基隆地檢署主指揮調查局臺北市調處執行搜索後，向基隆地院聲請羈押禁見王榆森獲准，全案今日偵查終結，檢察官認為王榆森涉犯《貪汙治罪條例》之不違背職務收受不正利益罪，張男則涉犯不違背職務交付不正利益罪，向兩人提起公訴。