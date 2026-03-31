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國民黨前發言人蕭敬嚴因在政論節目上的言行爭議，遭到藍委徐巧芯、葉元之、洪孟楷等人圍剿，表態「唯一不支持蕭敬嚴」。昨天國民黨新北市黨部紀律委員會開會審議，最終建議停權1年，預計今明兩天將公文送到中央考紀會。當初槓上蕭敬嚴的徐巧芯向《NOWNEWS今日新聞》表示，「青天大老爺！青天大老爺」；葉元之則表示尊重，但認為合理作法是恢復停權三年，更反問新北黨部，認為罷免藍委是表現良好？所有認真幫忙反罷的支持者可以接受？蕭敬嚴投入新北市11選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選，不過隨即引爆藍委撻伐，藍委徐巧芯、葉元之不爽他在大罷免期間的言行，相繼嗆唯一不支持，不過黨主席鄭麗文則稱交給考紀會處理，上週中央考紀會則發回新北考紀會，稱部分超過本黨處分規程時效。未逾時效部分，依規移送新北市黨部紀律委員會，限期十日內審議。新北市黨部紀律委員會昨審議蕭敬嚴案，不具名紀律委員向《NOWNEWS今日新聞》證實，將蕭敬嚴停權一年，預計今天或明天送中央考紀會。對於蕭敬嚴遭停權一年，藍委徐巧芯向記者表示「青天大老爺！青天大老爺！」，葉元之則表示尊重，但他也強調，「我覺得比較合理的做法，應該是恢復停權三年」。葉元之說，蕭敬嚴之前因為配合綠營辱罵黨中央被停權三年，結果在去年底，新北市黨部居然用他「表現良好」為由，把他改為停權一年，但是他在停權期間一直配合綠營攻擊本黨立委，搞大罷免，且離間白營對國民黨立委的支持，難道新北市黨部認為罷免藍委是表現良好？所有認真幫忙反罷的支持者可以接受？