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美國與以色列2月28日聯手襲擊伊朗，伊朗除對中東國家反擊，更封鎖荷姆茲海峽，導致全球航運、能源造成嚴重影響。中東戰火也導致塑膠袋原料乙烯缺貨，導致全台陷入塑膠袋之亂。行政院長卓榮泰今（31）日表示，乙烯缺貨的部分，已要求中油增加2萬公噸產量，也跟台塑協調增加產量，4月份可增產乙烯供貨給塑膠袋廠商。立院院會今日邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。國民黨立委王育敏表示，美國總統川普說戰爭一個月結束，現在結束不了，詢問國安團隊有無評估戰爭還會持續多久？卓榮泰表示，無法評估，戰爭雙方正在膠著的狀態，一開始外界評估兩到三周、三到四周會結束，現在看下去，時間應該會更為超越當初的這個想像跟預期。王育敏指出，中東戰爭衝擊全球原物料供應，上周發生「塑膠袋之亂」，去菜市場買塑膠袋面臨缺貨，主要是因為它的上游原料「乙烯」大缺貨，詢問政府嚴正以待，一週要開幾次會因應？卓榮泰說，基本上每禮拜一政務會議、禮拜三由政委主持的物價穩定小組會議，還有禮拜四行政院會，這三個是固定的，其他還會不定期召開會議處理狀況。油氣供應情況都穩定，油比較沒有問題，是LNG（液化天然氣）在6月份還差一點點。卓榮泰指出，至於塑膠袋、米包裝，這些化工製品的原料是乙烯，目前要求中油增加生產，也請台塑也增加生產。雙方經過協調之後，應該4月份馬上就可以把原物料乙烯生產出來，提供給塑膠袋的製造廠商。卓榮泰說明，中油現在乙烯生產量一個月是6萬公噸，增加生產可達到7.9萬至8萬公噸之間，應該多增加2萬公噸，但台塑部分增加的產量還沒有那麼多，持續協調中。政府對於中油可以直接要求增加產量，台塑除了協調要求之外，也要配合它整個上下游。王育敏說，影響程度不下於新冠疫情，因為影響程度很長，石油是上游原物料產業。卓榮泰說，每周一政務會議的第一案，就是有關戰爭影響物價的會議，這是最重要的一案，昨天早上這案討論了將近兩個鐘頭。每周固定會議之後，他也會定時跟不定時向賴清德總統匯報重大決定。卓榮泰說，政院也思考如何讓民眾了解，因為時間拖這麼長，大家會越來越焦慮。他們勢必要做一個更清楚的工作，來讓民眾了解，像之前防疫期間那樣的方式讓民眾取得安心，是一個很好的方式，「我們會把它組織成起來」。