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韓國電子入境系統（K-ETA）將台灣錯誤標示為「中國台灣」引發爭議，外交部祭出首波反制措施，自3月1日起依對等原則，將我國外僑居留證上原標示的「韓國」調整為「南韓」，而今（31）日為我方要求韓方回應的最後期限。對此，外交部發言人蕭光偉表示，已收到韓方回應，將暫緩原訂的反制措施，持續觀察後續進展。蕭光偉在今日上午的例行記者會中指出，針對我方要求更正標示的訴求，韓國政府已著手進行內部行政與技術層面的檢討與調整，目標是進一步優化電子入境系統，以提升國際旅客使用便利性。蕭光偉強調，我方先前已明確向韓方表達立場，並期待韓方能適切反應我方訴求，在韓方已啟動修正作業的情況下，外交部決定暫緩原本規劃的系統調整措施。針對外界關心，暫緩行動是否代表接受韓方提出的方案，蕭光偉回應，目前雙方仍持續溝通中，我方將密切關注後續處理進度。