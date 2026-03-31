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今年累計6例麻疹 全球疫情持續

麻疹傳染力強 可由空氣傳播

疾管署今（31）日公布國內新增2例境外移入麻疹確定病例。案1為北部50多歲本國籍女性，今年1月下旬至2月上旬曾前往美國紐約，返國後14天有發燒但未出疹，3月初出現意識不清疑似腦炎症狀，至醫院急診，後由醫院通報疑似麻疹並經檢驗確診。另有一名為印度籍30多歲男性，今年曾返回印度，入境台灣後16天陸續有咳嗽、結膜炎等症狀，就醫2次通報採檢確診。疾管署發言人林明誠今日公布2名麻疹境外移入個案。案1衛生單位已匡列其接觸者共339名，將監測至4月4日。案2為通報採檢確診後，衛生單位已匡列其接觸者共719名，預計監測至4月7日。林明誠指出，我國今年截至3月30日，累計6例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另4例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國及印度各1例。全球麻疹疫情持續，亞洲如越南、馬來西亞、印度、印尼、日本、新加坡及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生。疾管署表示，美洲今年多個國家也持續出現疫情，以墨西哥、美國及加拿大報告病例數為多，其中墨西哥疫情嚴峻，今年截至3月26日已報告逾8千例，美國今年截至3月26日已報告逾1500例，疫情主要分布於南卡羅來納州、猶他州及德州；歐洲今年1月共計12國報告173例病例，病例數以義大利、西班牙為多。疾管署提醒，國際麻疹疫情持續，疾管署已針對哈薩克、印尼、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦 、越南及印度發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；其他共計30國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。疾管署表示，計畫前往流行地區的民眾，務必提高警覺，出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時戴口罩等自我防護措施。1966年(含)以後出生的成人，近期如計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。返國時如出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動告知機場檢疫人員配合健康評估。返國3週內出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。疾管署呼籲，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施。疾管署表示，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫，若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。另請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。