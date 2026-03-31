我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨於29日號召群支持者「上凱道，討公道」，宣稱現場湧入8萬人，氣氛激昂，當天受邀上台力挺的網紅「館長」陳之漢，也發表激烈演說。不過，活動餘波未平，館長隨後在中國社群平台抖音上傳當天宣講影片，卻被網友抓包，畫面中的中華民國國旗遭全面馬賽克處理，引發外界質疑。對此，民眾黨主席黃國昌表示，相信館長熱愛中華民國。回顧當日現場，柯文哲在舞台上激動喊話，在這個困難的時刻，拜託大家參加台灣民眾黨，一起努力，給台灣未來還有一線的希望，「我們要讓賴清德知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草」；隨後，柯文哲走上小舞台，卻脫口喊出：「賴祥德，沒有用的，我不會屈服！我不會投降！」一瞬間口齒不清，讓許多人一頭霧水。至於館長在台上發言時，則猛烈抨擊民進黨政府，批評媒體與司法失去公正，「我們只要專注一件事情，好人不該瑟瑟發抖流淚，壞人不該精神抖擻地嘲笑我們！他們就是要我們崩潰，他們就是要我們流淚！今天2026年3月29號，我們齊聚在凱道上，我們要的不只是一個公道，我們要的是未來這兩年，徹底消滅民進黨，還我台灣人民一個光明的未來！」然而，館長將相關影片上傳至抖音後，卻被抓包畫面中的中華民國國旗遭馬賽克處理，迅速引爆爭議，不少網友質疑其立場是否出現矛盾。對此，黃國昌今（31）日回應表示，自己並未使用抖音，對實際情況不甚了解，但他仍表達對館長的信任，「相信館長是一個認同台灣，也熱愛中華民國的朋友」。