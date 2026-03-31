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博美太像「柏靈頓熊」爆紅！37萬粉絲追蹤 曾遭棄養身世坎坷

▲▼伯特倫獨特的深棕色毛髮，讓牠在扮成柏靈頓熊後一砲而紅。（圖／翻攝自IG@bertiebertthepom）

▲伯特倫已於2024年11月19日於睡夢中離世，享年11歲，但那治癒人心的笑容將永遠留在支持者的心中。（圖／翻攝自IG@bertiebertthepom）

美國一隻曾被棄養的博美犬伯特倫（Bertram），因外型神似英國文學經典角色「柏靈頓熊」（PaddingtonBear），在網路上意外走紅，吸引超過37萬粉絲追蹤。但主人日前證實，伯特倫已於2024年11月19日在睡夢中安詳辭世，享年11歲，伯特倫一生充滿了轉折與溫馨，讓不少粉絲感到不捨，也紛紛留言悼念。出生於寵物繁殖場的伯特倫，雖然是品種犬，但在5個月大時，因體型較大、不符合市場需求，被寵物店棄置在動物收容所。所幸，紐約藝術家格雷森（KathyGrayson）在2013年8月發現了牠並決定收養。在主人的藝術薰陶下，伯特倫不僅經常在藝廊擔任「明星店員」，獨特的深棕色毛髮更讓牠在扮成柏靈頓熊後一砲而紅，格雷森也為伯特倫設立專屬IG帳號，持續分享牠的生活點滴，伯特倫因此成為知名寵物網紅。自2018年爆紅以來，伯特倫累積超過37萬粉絲關注，伯特倫也與格雷森走遍各地，留下了無數珍貴回憶。不過格雷森後來在社群上證實，伯特倫已於2024年11月19日於睡夢中離世，享年11歲。格雷森她感性表示，非常感謝這11年來的陪伴，也謝謝全球粉絲給予的愛護。雖然伯特倫已不再陪伴在側，但那治癒人心的笑容將永遠留在支持者的心中。