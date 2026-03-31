我是廣告 請繼續往下閱讀

震傳媒今（31）日公布最新議題民調顯示，針對政黨傾向趨勢追蹤，35.0%認同民進黨、20.5%認同國民黨、8.5%認同民眾黨，其中，認同民眾黨者比例則降至113年10月以來民調追蹤的歷史新低點；針對前台北市長柯文哲因涉及京華城及政治獻金等4案，一審遭到台北地方法院宣判合併有期徒刑共17年、褫奪公權6年，柯文哲2028年可能無法參選總統，對於民眾黨未來發展，61.4%受訪者認為，民眾黨將逐漸泡沫化，16.9%的受訪者則認為會更加茁壯民調顯示，民眾黨支持者中，29.1%認為民眾黨將逐漸泡沫化、61.8%認為會更加茁壯；國民黨支持者，50.2%認為會逐漸泡沫化、25.9%認為會更茁壯；民進黨支持者中，86.5%認為會逐漸泡沫化、5.0%認為會更茁壯。交叉分析發現，認為民眾黨將更加茁壯比例高於全國較多者：20-49歲；大學以上學歷；認為民眾黨將逐漸泡沫化比例高於全國較多者：60-69歲；專科學歷。整體而言，愈年輕者，認為民眾黨將更加茁壯的比例愈高。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年3月27日至3月28日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶552份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。