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刑事局偵查第六大隊今（31）日公布一起隱身高級住宅區的毒品製造案件，不法集團竟將製毒與分裝據點設於苗栗頭份市一處外觀氣派的豪華別墅內，企圖藉由環境掩護規避查緝。警方歷經長期蒐證與縝密佈署，成功破獲該製毒工廠，當場查扣大量毒品與製毒工具，並將林姓主嫌逮捕到案，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，並已由檢方偵結起訴。警方指出，刑事警察局偵查第六大隊先前接獲可靠情資，指稱有犯罪集團在苗栗地區製造俗稱「毒品咖啡包」的三級毒品，並透過管道對外販售牟利。經初步查證後，發現情資明確，隨即與苗栗縣警察局刑大及台中市警局刑大組成專案小組，並報請臺灣苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦。專案小組經過長時間監控與科技偵查，逐步鎖定以林姓男子為首的製毒集團運作模式。警方發現，嫌犯為躲避警方查緝，刻意選擇藏身於戒備森嚴、出入複雜的集合式高檔住宅區，甚至將分裝據點設於外觀豪華、環境幽靜的別墅內，試圖掩人耳目，降低被發現風險。時機成熟後，警方於114年10月25日展開雷霆行動，直搗該處位於苗栗頭份的豪華別墅。當專案人員破門進入時，現場瀰漫刺鼻氣味，各式製毒設備與半成品散落一地，宛如隱身都市中的地下毒品工廠。警方當場將正在進行分裝作業的林姓主嫌逮捕，並查扣大量毒品與相關證物。此次行動共查獲第二級毒品依託米酯菸油3瓶（毛重約1,973公克）、第三級毒品彩虹菸成品8,082支、毒品咖啡包2,652包，以及製毒原料卡西酮2包（毛重598公克），另有分裝機2臺及相關工具一批，數量驚人，顯示該集團製毒規模不小，對社會危害甚鉅。警方表示，該案不僅展現毒品犯罪手法日益隱密，也凸顯犯罪集團利用高級住宅區作為掩護的趨勢，增加查緝難度。全案已依製造、販賣第二、三級毒品等罪嫌移送地檢署偵辦，並由檢察官偵結起訴。刑事局強調，打擊毒品犯罪為治安重點工作，未來將持續透過跨機關合作與精準打擊，全面掃蕩毒品來源，防堵毒品流入社會，維護民眾安全。