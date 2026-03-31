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77歲名導柯一正日前因不滿車輛擋道，憤而跳起踹車登上新聞版面，今（31）日他出席公視台語台新戲《我的陽過阿公》記者會，透露下個月底會開庭，原本要調解，結果對方非常沒誠意，遲到40分鐘又開口要11萬元，柯一正坦言，自己已經做好受懲罰的準備，但也不滿台灣法律太模稜兩可，面對違停慣犯，車主永遠只要道歉開走就沒事，今天早上出門前又拍到一台違停車輛。柯一正因不滿住家車庫出入口長期被違停車輛堵道，情緒激動踩踏車輛引擎蓋，遭警方依毀損罪移送，柯一正今坦言，原本和對方約好調解，未料對方遲到40分鐘，開口就要11萬，令他無法接受，目前已經交給律師處理。柯一正直呼，自己深知這樣的行為會受到處罰，也已經準備好，法官要他賠多少他就賠，要關多久就關，但違停車輛不可容忍，「發生這種事，找警察之後，車主說一聲對不起就開走，永遠是這樣，不應該這樣解決，台灣法律不應該這麼模稜兩可。」柯一正說，他家的車庫口旁邊已經停一排機車，長期有車輛違停，他說今天早上出門前才又拍了一張，還秀給記者看，記者以為就是案件中的車輛，柯一正趕緊解釋，還調侃，「這是另外一輛，但這我有打電話請他移啦！」