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前台北市長柯文哲因涉及京華城及政治獻金等4案，一審遭到台北地方法院宣判合併有期徒刑共17年、褫奪公權6年；對於挺柯人士高喊柯文哲「清清白白」，震傳媒今（31）日公布最新議題民調顯示，54.2%受訪者表示不相信柯文哲清白，29.4%受訪者表示相信柯文哲清白，16.4%受訪者表示無明確意見。民調顯示，27.3%受訪者表示完全不相信柯文哲清白、26.9%表示不太相信，合計54.2%受訪者不相信柯文哲清白，7.9%受訪者表示非常相信柯文哲清白，21.5%還算相信，合計29.4%受訪者相信柯文哲清白。交叉分析發現，民進黨支持者中，86.0%不相信柯文哲清白、8.4%相信；國民黨支持者中，43.3%不相信柯文哲清白、45.7%相信，顯示國民黨支持群眾對於柯的司法案件看法兩極；至於民眾黨支持者中，87.0%相信柯文哲清白、8.7%不相信。同時，相信柯文哲清白比例高於全國較多者：20-39歲；大學學歷。不相信柯文哲清白比例高於全國較多者：60歲以上；專科以下學歷。整體而言，除20-39歲外，其他族群皆以不相信柯文哲清白比例較高。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年3月27日至3月28日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶552份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。