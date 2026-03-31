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▲Rain在《獵犬2》中，與主角禹棹煥（中）、李相二（右）有許多對手戲。（圖／Netflix）

Rain《獵犬2》太入戲 「在家還在當反派」慘被金泰希教訓

Netflix最新影集《獵犬2》即將在4月3日開播，主要演員禹棹煥、李相二、Rain（鄭智薰）今（31）日出席記者會，因為這部作品的「白正」是Rain出道28年來，第一次挑戰演的反派角色，結果因為太投入，回到家狀態仍離不開角色，又凶又很又勢利眼的模樣，害他慘被老婆金泰希教訓，「我被罵很慘。」意外公開國民女神在家的另一面。《獵犬2》講述曾擊潰凶殘非法高利貸集團的建優（禹棹煥 飾）跟偶真（李相二 飾），這次又被捲進更大的局，他們要對付的是一個用錢跟暴力在操控的全球非法拳擊聯盟，而飾演聯盟老大的白正，是由新加入的Rain擔綱，這也是他出道28年來首次挑戰演反派。Rain覺得第一次演反派並不難，「這個角色身邊沒有可以信任的人，在組織裡只要有想要的東西，就會把所有人都變成敵人，是個冷血無情的角色。」在和導演討論的過程中，很快就能進入這個人物。雖然演反派有壓力、可能會被觀眾討厭，但Rain一直很想嘗試，「我告訴自己要完全放下原本的標準和理念，跟著導演的指示走。」他也分享拍攝過程，「導演對我的要求很多，要讓主角2人變得很淒慘，臉上在笑但眼神不能笑，要很邪惡的感覺，而且身材不能太壯卻要會拳擊，又要打得很好。」笑說：「很久沒有這種被調教的感覺，其實滿開心的。」