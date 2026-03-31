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▲民進黨舉辦「新住民文化交流研習」。（圖／民進黨提供）

民進黨新住民事務部於3月29、30 日舉辦為期兩天一夜的「新住民文化交流深耕研習暨參訪」，邀請來自北部的新住民朋友實地走訪總統府、陳定南紀念園區、立法院及二二八國家紀念館，帶領新住民朋友深入了解台灣民主的發展歷程。總統賴清德則表示，不論先來後到，都是這片土地的主人，而台灣是一個民主自由的國家，歡迎各方人才來台就業就學、落地生根，祝福所有新住民朋友在台灣都能夠過得幸福。「新住民文化交流深耕研習暨參訪」行程首站行程抵達陳定南紀念園區，並邀請民進黨宜蘭縣長候選人林國漳一同參與。林國漳表示，陳定南對宜蘭發展具有深遠影響，是台灣民主歷程的重要指標人物。他強調，民主並非從天而降，而是一代一代累積而來，未來他將與新住民朋友持續對話，攜手打造更多元的宜蘭。次日參訪行程特別安排前往總統府，與賴清德及立委羅美玲合影留念。賴清德感謝大家的參與並強調不論先來後到，都是這片土地的主人。台灣是一個民主自由的國家，歡迎各方人才來台就業就學、落地生根，並祝福所有新住民朋友在台灣都能夠過得幸福。民進黨新住民事務部主任張瑜庭表示，許多新住民朋友來台初期對台灣民主發展較為陌生；透過本次參訪，讓大家更深入認識台灣的民主化歷程。未來也將持續規劃相關活動，促進新住民朋友對台灣社會的認識與參與。