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台中市議會今(31)日進行市府專案報告，民進黨團總召周永鴻質疑指出，盧市府8年來補貼公車業者逾237億元，卻換來運量暴跌、班次脫漏及事故頻傳的慘況，直指交通局「用公關語言粉飾太平」。交通局則表，台中大眾運輸正朝多元化發展，加計捷運與大眾自行車後，總運量已顯著成長。周永鴻引用審計部報告指出，台中市區客運載客量從108年的1.33億人次，跌至113年的8,267萬人次，跌幅達38.2%，居六都之冠。他痛批交通局在報告中刻意選取疫情谷底（110）年為基準，營造成長7.49%的假象，實則是「大玩數字遊戲」。此外，大雅區61路、98路等路線減班嚴重，市民苦等不到車，市府卻以「滾動檢討」等話術包裝減班事實。針對營運品質，周永鴻揭露目前公車駕駛缺額約10%，導致每日約5%至10%的班次臨時取消或延後。更嚴重的是安全問題，近三年公車事故死傷高達1,191人，每百萬延車公里死傷數高達5.96人，遠超交通部目標值。他強調，駕駛過勞與事故風險是結構性問題，單靠評鑑無法解決。對此交通局說，大眾運輸結構已改變。111年包含公車、公共自行車及捷運的總運量為9,820萬人次，至114年已成長至1.2億人次，顯示市民選擇趨於多元。交通局進一步表示，為解決缺工，市府已兩度調整營運成本，要求業者為駕駛員加薪共8,000元；在安全防護上，全市公車已全面加裝ADAS先進駕駛輔助系統。針對事故數據，交通局指出114年傷亡人數較前一年降幅近2成，與審計部數據之差異，已函請審計處釐清。