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▲2026年第一季海外ETF受益人數及績效表現。（圖╱法人提供）

今年首季遇中東戰火衝擊，美股行情急轉直下，海外ETF申購人數卻逆勢強強滾，集保統計，今年第一季以來，整體海外股票ETF受益人數不減反增，尤其電力及半導體ETF脫穎而出，其中，新增人數最多是國泰費城半導體ETF （00830），第一季成長7.42萬人，排名第一。集保統計，今年第一季以來，海外股票ETF受益人數雖中東戰火衝擊，但整體海外股票ETF受益人數不減，整體ETF受益人數增加約15.16萬人。其中，觀察各檔海外股票ETF受益人數變化，科技及市值型ETF方面，新增人數最多是國泰費城半導體ETF（00830），第一季成長7.42萬人，排名第一；元大S&P500 ETF（00646）人數增加逾2萬人，表現居次；非科技型ETF方面，新光美國電力基建ETF （009805）新增約2.2萬人拔得頭籌，人氣表現居冠；中信日本商社（00955）同期人數增加逾2.2萬人，在非科技型ETF人數增量排名第二。券商財富管理部主管指出，美股第一季表現先盛後衰，帶旺非科技ETF買氣竄起，其中，像美國電力基建、日本商社、太空衛星及特別金融等，都是市場指名度高的熱門主題ETF，特別是美國電力，在GTC大會上，輝達執行長黃仁勳提出AI五層蛋糕論後，更帶動屬AI最底層的電力能源基礎建設翻紅，美伊戰情衝擊下，也絲毫不減ETF申購人氣表現。新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI是市場剛需、電力基建股迎AI超級週期，AI對電力的飢渴程度，遠超市場預期，根據IEA最新預估，2026年美國總用電量將達4.31兆度，將連續第二年刷新歷史紀錄，美國電力爆炸式需求背後，卻遭遇美國現行電網逾三分之一設備服役超過30年，老舊電網與暴增的AI負載形成嚴峻供需缺口，催生美國電力基建行業，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等，未來上兆元級別的投資機會加速來襲。根據彭博統計，今年第一季以來截至3月30日止，美股主要指數普遍呈現下跌，包括道瓊跌-5.92%、標普500下跌-7.33%、那指跌-10.53%，不過，與美國電力相關的標普500公用事業指數卻上漲7.61%，同時，直接鎖定美國電力基建行業的NYSE FactSet美國電力基建息收指數，年初迄今的含息報酬率更高達15.04%，報酬表現凌駕美股主要指數，顯示第一季美股資金動能表現分歧，一部分資金低接持續受惠AI的科技半導體股，另一部分資金受中東戰火衝擊，外加AI股估值偏高影響，選擇轉進具防禦特性的電力基建股、公用事業股避險。