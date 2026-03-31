國際金融服務公司Remitly近日針對全球民眾做出一項禮貌調查，詢問民眾認為哪個國家的人最有禮貌，這項「世界最有禮貌國家」（The world’s most polite countries）的調查結果，日本毫不意外地拿下冠軍，但值得注意的是，中國在這份榜單上排在第四，反而引發日本民眾熱議。
根據Remitly在官網公布的調查，列出了受訪者最常提到的前25個國家。這份名單反映人們最常將哪些國家與「有禮貌」聯想在一起。超過三分之一的受訪者認為日本人是最有禮貌的，因為日本長久以來以注重禮儀與尊重聞名。事實上，日本的領先幅度相當明顯，是排名第二的加拿大支持人數的兩倍以上。即使是另一個以禮貌聞名的國家英國，也只有約6%的參與者認為其人民最有禮貌。
調查指出，有高達35.15%的受訪者這樣認為日本是最有禮貌國家，禮貌在日本的日常生活中扮演著明顯的角色，鞠躬不僅用來打招呼，也是表達尊敬的一種方式。他們的語言也建立在敬語與禮貌用語之上，進一步強化了為他人著想的重要性。
排名第二的加拿大有13.35%的人將其列為最有禮貌的國家，加拿大人有時會被開玩笑稱，會為超出自己控制範圍的事情道歉，且對移民相對友善。英國則在榜單中排在第三，「請（please）」與「謝謝（thank you）」是英國人的習慣用語，有6.23%的受訪者認為英國是世界上最有禮貌的國家。除此之外，英式冷幽默與自嘲風格也是英國文化特色。
值得注意的是，在榜單上排在第四的竟然是中國，有3.07%的受訪者認為中國人有禮貌，Remitly提到，中國式禮貌往往根植於受儒家價值觀影響的傳統，強調尊重、階序與社會和諧。例如尊敬長輩、避免直接衝突，而是以較委婉的方式處理分歧人們重視維繫關係，並在日常社交互動中表達禮貌。
至於哪些國家自認自己最有禮貌，雖然日本被其他國家居民認為是最有禮貌的國家，但日本人對自己的評價卻相當謙虛，在自我評估中排名倒數第二。巴西以10分滿分中的9.46分排名第一，同為南美的智利則排在第二，顯示當地多數居民認為自己相當有禮貌。
這份榜單在X平台的日本社群中掀起議論，許多日本民眾納悶為何中國排在第四，「即使我們退100步來說，台灣也比較可能名列第四。因為有些地方似乎會把中國和台灣視為同一個國家（例如奧運等）」、「驚訝中國排名第四，但也許投票者是中國人？」
Remitly提到，這份調查利用了Prolific問卷平台進行，詢問了來自全球26個國家的4697名參與者，讓他們選出自己認為人民最有禮貌、最友善的國家。然後計算了每個國家獲得的票數，並根據得票百分比進行排名。
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調查指出，有高達35.15%的受訪者這樣認為日本是最有禮貌國家，禮貌在日本的日常生活中扮演著明顯的角色，鞠躬不僅用來打招呼，也是表達尊敬的一種方式。他們的語言也建立在敬語與禮貌用語之上，進一步強化了為他人著想的重要性。
排名第二的加拿大有13.35%的人將其列為最有禮貌的國家，加拿大人有時會被開玩笑稱，會為超出自己控制範圍的事情道歉，且對移民相對友善。英國則在榜單中排在第三，「請（please）」與「謝謝（thank you）」是英國人的習慣用語，有6.23%的受訪者認為英國是世界上最有禮貌的國家。除此之外，英式冷幽默與自嘲風格也是英國文化特色。
值得注意的是，在榜單上排在第四的竟然是中國，有3.07%的受訪者認為中國人有禮貌，Remitly提到，中國式禮貌往往根植於受儒家價值觀影響的傳統，強調尊重、階序與社會和諧。例如尊敬長輩、避免直接衝突，而是以較委婉的方式處理分歧人們重視維繫關係，並在日常社交互動中表達禮貌。
至於哪些國家自認自己最有禮貌，雖然日本被其他國家居民認為是最有禮貌的國家，但日本人對自己的評價卻相當謙虛，在自我評估中排名倒數第二。巴西以10分滿分中的9.46分排名第一，同為南美的智利則排在第二，顯示當地多數居民認為自己相當有禮貌。
這份榜單在X平台的日本社群中掀起議論，許多日本民眾納悶為何中國排在第四，「即使我們退100步來說，台灣也比較可能名列第四。因為有些地方似乎會把中國和台灣視為同一個國家（例如奧運等）」、「驚訝中國排名第四，但也許投票者是中國人？」
Remitly提到，這份調查利用了Prolific問卷平台進行，詢問了來自全球26個國家的4697名參與者，讓他們選出自己認為人民最有禮貌、最友善的國家。然後計算了每個國家獲得的票數，並根據得票百分比進行排名。