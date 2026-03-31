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《薩爾達傳說：時之笛》是什麼？

▲《薩爾達傳說：時之笛》自 1998 年在 N64 平台發布，至今仍以99分傲視知名評分網站 Metacritic。（圖／截至任天堂日本官網）

《薩爾達傳說：時之笛》將重製 爆料搭配 Switch 2 限定主機

▲任天堂（Nintendo ） 除了《薩爾達傳說：時之笛》重製，也傳出將推 Switch 2 限定版主機。（圖／任天堂提供）

任天堂要在2026年搬出神主牌了？最新爆料指出，任天堂計畫為 Switch 2 推出史上最高分神作《薩爾達傳說：時之笛》的重製版，不僅如此，官方甚至可能同步推出 Switch 2 限定版主機，預計2026下半年問世，消息一出，立刻在遊戲圈引發熱烈討論，也讓玩家對任天堂未來的遊戲陣容充滿期待。《薩爾達傳說：時之笛》自 1998 年在 N64 平台發布以來，一直被視為遊戲史上的里程碑，至今仍以99分傲視知名評分網站 Metacritic，連廣受好評的《薩爾達傳說：曠野之息》也未能超越，《薩爾達傳說：時之笛》更是日本權威遊戲雜誌《Fami通》上第一款獲評滿分的作品。根據知名爆料客 Nate the Hate 的透露，任天堂此次投入了極高的開發與行銷預算，並非單純的畫質提升，而是從零開始的全面重製，整體規模有望媲美《惡魔之魂》與《汪達與巨像》等頂級重製作品。為了展現對這款經典 IP 的重視，任天堂正準備推出《薩爾達傳說：時之笛》主題的 Switch 2 限定版主機，這也是目前曝光的首款 Switch 2 聯名硬體。希望借助 Switch 2 更強大的效能，讓玩家體驗重製版在流暢度、高解析度以及 HDR 支援上帶來全新境界的表現，讓這場經典的冒險旅程具備更深度的沉浸感。除了《薩爾達傳說：時之笛》重製的重磅消息， Nate the Hate 也提到，任天堂 2026 年夏季後將陸續迎來多款知名系列新作，包括《斯普拉遁 Raiders》、《聖火降魔錄：萬紫千紅》、《節奏天國：律動》。第四季還要推出專為 Switch 2 效能升級設計的《Nintendo Switch Sports》版本。放眼 2027 年，任天堂的 Switch 2 獨佔遊戲藍圖也是野心勃勃，包括《超級瑪利歐 3D》系列以及《瓦利歐樂園》系列新作都在開發中，儘管上述許多消息仍處於傳聞階段，尚未獲任天堂官方的正式確認，但從《薩爾達傳說：時之笛》重製版到各項強大 IP 的新作爆料，無疑已為即將到來的 Switch 2 時代奠定了極高的討論熱度與市場期待。