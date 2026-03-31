韓國政府於今（31）日上午在青瓦台召開國務會議，由總統李在明主持，通過總額26.2兆韓元（約新台幣5500億元）的追加更正預算案，其中有4.8兆韓元用於「高油價受害支援金」，將以現金形式發放，所得下位70％的約3580萬人將可獲得補助金，依據進一步條件細分，每人最多可領到60萬韓元（約新台幣1.26萬元）。
根據《韓聯社》報導，為了因應中東戰爭引發油價波動，以及隨後而來的「高物價、高利率、高匯率」三高衝擊，韓國政府決定採取緊急財政手段應對，透過總額26.2兆韓元的追加更正預算案，編列4.8兆韓元的「高油價受害支援金」以及5兆韓元用於民眾緩解能源負擔的補助，包括降低燃料費與交通費等等。
廣發現金約3580萬人受惠
其中最受矚目的就是「高油價受害支援金」，補助將依所得水準、是否為首都圈居民，以及是否屬於人口減少地區等條件差別發放。總的來說，若是所得下位70％的族群，根據其是否住在首都圈，每人可領到10～25萬韓元不等；次低收入戶可以領到更多補助金、若是基礎生活保障戶則可以再領到更多，上述族群若居住在人口減少地區則可進一步增加，每人最多可以領到60萬韓元。
發放方式可在信用卡、簽帳卡或現金中擇一，使用範圍等同於現金。
另外，預算案中還提撥了1.9兆韓元的青年創業與就業支援金，以及9.7兆韓元挹注地方政府財政，能源與交通補助方面則編列了包括「K-Pass」大眾交通回饋率暫時提高、對農家與漁民提供的油價補助等等。
旨在透過直接補助來提振經濟
此次追加預算案財源並非透過增發國債，而是利用半導體與股市景氣帶來的超額稅收25.2兆韓元，以及基金自有資金1兆韓元。韓國政府表示，由於稅收增加，國家負債比率不會因追加預算受到太大影響，預估此次追加預算可提升0.2個百分點的經濟成長率。
這是李在明政府自去年6月上台以來的第二次追加預算案，韓國政府表示，希望藉著這次預算案達成三重目的，包括應對高油價、穩定民生、減少產業衝擊與穩定供應鏈。
韓國政府強調，高油價與高物價對小商家與青年等弱勢族群帶來更大負擔，因此必須迅速提供財政支援，築起堅固堤防，避免好不容易恢復的經濟動能再度熄火。這筆追加預算案預計將在4月2日於國會進行審議，並在4月10日的完成投票表決。
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廣發現金約3580萬人受惠
其中最受矚目的就是「高油價受害支援金」，補助將依所得水準、是否為首都圈居民，以及是否屬於人口減少地區等條件差別發放。總的來說，若是所得下位70％的族群，根據其是否住在首都圈，每人可領到10～25萬韓元不等；次低收入戶可以領到更多補助金、若是基礎生活保障戶則可以再領到更多，上述族群若居住在人口減少地區則可進一步增加，每人最多可以領到60萬韓元。
發放方式可在信用卡、簽帳卡或現金中擇一，使用範圍等同於現金。
另外，預算案中還提撥了1.9兆韓元的青年創業與就業支援金，以及9.7兆韓元挹注地方政府財政，能源與交通補助方面則編列了包括「K-Pass」大眾交通回饋率暫時提高、對農家與漁民提供的油價補助等等。
旨在透過直接補助來提振經濟
此次追加預算案財源並非透過增發國債，而是利用半導體與股市景氣帶來的超額稅收25.2兆韓元，以及基金自有資金1兆韓元。韓國政府表示，由於稅收增加，國家負債比率不會因追加預算受到太大影響，預估此次追加預算可提升0.2個百分點的經濟成長率。
這是李在明政府自去年6月上台以來的第二次追加預算案，韓國政府表示，希望藉著這次預算案達成三重目的，包括應對高油價、穩定民生、減少產業衝擊與穩定供應鏈。
韓國政府強調，高油價與高物價對小商家與青年等弱勢族群帶來更大負擔，因此必須迅速提供財政支援，築起堅固堤防，避免好不容易恢復的經濟動能再度熄火。這筆追加預算案預計將在4月2日於國會進行審議，並在4月10日的完成投票表決。
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