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台中市刑大警方破獲一個結合販售、分裝與運送的「一條龍」毒品集團，主嫌李姓男子（47歲）利用通訊軟體與社群平台公開販毒，甚至以外送平台作為掩護，指派成員假扮外送員運送毒品，企圖躲避警方查緝。全案經長期蒐證後收網，逮捕李男等5人，並查扣市值逾200萬元毒品及改造槍枝，李男已遭法院裁定羈押禁見。台中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊表示，專案人員在偵辦其他毒品案件時，發現李男以Telegram等通訊軟體進行交易，並成立名為「職人咖啡」的群組，實際上卻是提供毒品販售的平台。為掩人耳目，李男及其成員以「餐飲」、「包起來」等點餐用語作為暗語，讓買家以「點餐」方式下單購買依託咪酯、愷他命及毒品咖啡包等毒品。警方進一步查出，該集團分工細膩，除設置分裝據點外，還安排俗稱「小蜜蜂」的成員，假冒外送員身分，透過外送包裝掩護進行毒品配送，手法隱蔽且具迷惑性。警方報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮，並聯合刑大、第五分局及新莊分局組成專案小組，展開長期監控與蒐證。去年10月時機成熟，警方持搜索票並由特勤中隊配合，分赴北屯區租屋處及汽車旅館等據點同步攻堅，當場逮捕李姓主嫌及張姓、吳姓、江姓等4名同夥。警方指出，李男租屋處內部宛如大型毒品分裝工廠，各式器具一應俱全，顯示其運作規模完整且成熟。現場查扣證物包括200餘顆依託咪酯煙彈、逾1公斤愷他命、哈密瓜錠186顆、毒品咖啡包456包，以及大量空煙彈倉、封口機、分裝袋、捲菸機、粉碎機、玻璃量杯、漏斗與攪拌器等工具，另查扣現金50萬8100元。此外，警方更在倉儲據點起出改造手槍1支及子彈10顆，顯示該集團不僅販毒，亦有擁槍自重情形。全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，李姓主嫌因涉案重大，經法院裁定收押禁見，其餘同夥則分別以5萬至10萬元交保。警方提醒，毒品犯罪刑責嚴重，製造或販賣毒品最重可處7年以上有期徒刑，並得併科高額罰金，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法。