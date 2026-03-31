「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」

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林倪安控朱姓男藝人約砲、逼吃避孕藥！真實身分被揭發

▲▼林倪安指控朱宇謀私生活不堪。（圖／翻攝自林倪安IG）

女星林倪安今（31）日清晨於社群Threads發文，指控一名「37歲自稱知名藝人朱先生」頻繁約女生發生關係後，讓女方多次服用避孕藥，態度冷處理，引發網上熱議，文中她雖未指名道姓，但根據種種線索網友猜是昔日男團「Gentleman」成員朱宇謀（Wish），對此，其男方經紀人回應，雙方曾短暫交往，爾後不適合繼續發展，強調若有不實指正將不排除採取法律行動。林倪安透過社群Threads指出，該名男子私生活混亂，經常以藝人身分邀約女性，且口袋、包包、車上到處放滿保險套，「他約出門都是有目的，千萬不要喝他的酒或抽他的煙。」也曝光一張該名男子遮住部分臉部、上節目的照片，引發熱議。林倪安也爆料，對方以「保護感情」為由，要求不公開關係，語氣間更貶低對方，試圖合理化隱瞞行徑，招認2人同居期間，對方仍持續與其他女性來往，甚至在分開之前，仍反覆要求她「承諾隨時可以回來找自己」，種種行徑讓她傻眼至極。林倪安更怒喊，對方要求自己服用避孕藥，導致身體不適，甚至痛到昏倒，卻沒有得到對方一句關心，反被冷回「有醫師證明嗎？」讓她無法再隱忍，林倪安還揭露，也有其他女性遭遇類似對待，「發生關係後，若遇到更有名的對象就會被取代。」針對相關指控，遭影射的朱宇謀透過經紀人回應，雙方曾短暫交往，事後不適合繼續，「過程中若有讓對方感到不適之處，深感抱歉，並真心祝福對方未來一切順利。」同時也強調，若持續有不實資訊散布，將不排除採取法律行動維護自身權益。