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監察院今（31）日公布最新一期廉政專刊，其中藍委陳永康與吳宗憲特別鍾愛收藏藝術品與字畫，吳宗憲收藏台灣已故知名雕刻家朱銘作品「馬」價值180萬，另有包括著名畫家李碩卿28幅水墨畫共180萬；而陳永康同樣對收藏藝術品情有獨鍾，最引人注目莫過於傳統國畫大師張大千畫作3幅共600萬，價值最高為明代著名畫家與詩人唐伯虎的畫作，一幅就要價300萬。監察院今日公布最新一期廉政專刊，代表國民黨參選宜蘭縣長的吳宗憲，在南投、苗栗與台中共有23筆土地，台中建物3筆，一輛BMW轎車325萬，存款為479餘萬，有價證券價值1194餘萬。吳宗憲忠愛鍾愛收藏藝術品與字畫，珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產申報495萬，包括朱銘作品180萬、李碩卿水墨畫28幅180萬、古董錶50萬、 梁奕焚油畫6幅40萬、曾茂煌油畫4幅10萬、楊英風作品3件105萬。陳永康同樣對收藏情有獨鍾，珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值財產申報2555萬，包括乾隆20吋龍盤一對60萬、張大千畫作3幅600萬、黃君璧畫作2幅300萬、溥心畬畫作2幅200萬、林風眠畫作2幅200萬、吳冠中畫作3幅300萬、齊白石畫作2幅120萬、唐寅畫作1幅300萬、黃冑雙驢畫作4幅120萬、顏文樑油畫2幅200萬、傅抱石畫作1幅50萬、傅抱石冊頁15萬、張大千冊頁60萬與吳冠中冊頁30萬。