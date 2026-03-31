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高鐵票價是否調整再受關注。交通部依合約規定，並參考最新物價變動，完成今年度高鐵基本費率檢討，結果再度達到調漲門檻。依最新核定標準，高鐵基本費率可上調至每人每公里4.728元，若依現行票價公式推算，台北至新左營票價上限最高可達1780元，較現行1490元多出290元，漲幅約19%。交通部指出，高鐵特許公司票價並非單純依基本費率直接計算，還可再納入法定優待票差額交叉補貼因子，以及離峰、通勤與特定旅運需求等差別定價調節因子，合計最高可加成11.2%。在這樣的公式下，若高鐵未來依最新核定費率調整，北高票價上限將進一步墊高。相關最新基本費率，交通部預計4月正式公告。事實上，高鐵基本費率早在2024年就已符合調升條件，當時每人每公里可由4.313元提高至4.551元，北高票價上限約可達1720元，但高鐵當時並未跟進調漲，實際票價至今仍維持通車19年來的1490元水準。至於這次是否會真的反映在票價上，高鐵方面態度仍偏保留。高鐵董事長史哲日前已表態，未來若要調整票價，將有前提，包括服務品質必須提升、新車要如期如質到位，以及現有34組列車汰舊換新進程要明朗。根據高鐵目前規劃，新世代列車N700S T首列新車預計今年8月運抵台灣，之後將進行靜態、動態測試及性能驗收，預估明年8月起投入營運，12組新世代列車則預計在2028年底前全數交車並上線。史哲坦言，等到條件成熟後，票價調整恐怕將成為難以迴避的課題。台灣高鐵則表示，後續仍將待交通部正式公告最新基本費率後，再進一步對外說明是否啟動票價評估。