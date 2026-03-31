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▲桃機公司副總余崇立。（圖／記者李青縈攝）

清明連假將至，除了在國內旅遊、返鄉掃墓，不少民眾選擇出國旅遊。桃園機場公司預估，連假疏運總運量超過92萬人次，其中預估4月3日為出境高峰，單日旅運量上看16.2萬人次。桃機公司副總經理余崇立表示，建議旅客提早3小時抵達機場，同時留意避免攜帶超過2顆行動電源。2026年清明連假疏運期間自4月2日至4月7日共6天，預估總運量逾92萬人次，航班起降量約4,590架次，日均運量約15.5萬人次，較去年同期成長約12.1%。預估4月3日為出境高峰，單日旅運量上看16.2萬人次，4月6日為入境高峰，約15.9萬人次。余崇立說，今年預估的16.2萬人次為清明連假以來新高，去年清明連假高峰為15.2萬人次；建議旅客提早3小時抵達機場，善用網路報到及自動通關（e-Gate）等智慧化服務，以提升通關效率並確保行程順暢。余崇立分析，今年整體旅運成長，今年截至3月10日已達1,001萬人次，較2025年及2019年分別提前約8天及7天，顯示國際航空客運市場持續穩健成長；今年年度目標為4918萬人次。為因應連假期間旅運高峰，機場公司已協同CIQS單位及機場大聯盟完成各項整備作業，包括加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，並透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。為方便旅客掌握時間，機場公司導入「AI出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現安檢等候情形；旅客亦可透過桃園機場官方APP查詢「安檢等候時間」，建議提前掌握現場狀況並儘早完成安檢作業。余崇立也提醒，國際民航組織（ICAO）3月27日公告禁止在機場幫行動電源充電，同時限制旅客每人限帶2顆行動電源；目前機場公司會透過廣播、公告等管道協助宣導，也提醒旅客搭機前留意。機場公司提醒，連假尖峰時段入出境人潮集中，報到、行李託運、安檢及入境行李提領等流程均可能出現排隊情形，建議旅客預留充足時間辦理相關手續；另提醒行李綁帶應穿過提把固定，以避免於輸送過程中脫落或造成異常，並請旅客於安檢前先行淨空水瓶，取下外套、帽子、圍巾及皮帶，並將筆記型電腦取出，以加速通關流程。