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中共中央總書記習近平30日上午正式歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問；隨後，鄭麗文便召開記者會，滿臉笑容地表達感謝，並強調全世界都奉行著一中政策、不支持台獨，更稱鄭習會為人類和平做出貢獻。對此，律師林智群狠酸，藍白兩黨看起來，只是共產黨加盟店跟直營店的差別而已。鄭麗文在記者會中強調，所有關心國際局勢與兩岸未來的朋友們，不只是國民黨的黨章，也不只是中華民國憲法的明文規定，甚至於全世界都是奉行著「一中政策」跟「不支持台獨」的共同共識，包含長期的盟友美國，也是不論任何一個政黨執政，都是表達了一貫而清楚的立場。鄭麗文提到，希望4月赴中訪問能夠讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，從這一步開始，擴大彼此的善意，累積共同的互信，兩岸和平不只是台灣單方面，也是來自中國、來自北京共同最高的期盼。國民黨願意努力為兩岸的和平、區域的穩定，甚至於是人類的和平做出積極的貢獻，讓全世界都能夠安心，不再擔心、害怕兩岸會發生戰火。林智群開酸，國民黨喜滋滋的表示收到習近平邀請訪問中國，跟獨裁者見面，有什麼好炫耀的？回來可以驕其妻妾嗎？民眾黨安排共產黨指定人選進國會，國民黨樂為共產黨馬前卒。兩個黨看起來，只是共產黨加盟店跟直營店的差別而已。他最後更調侃，共產黨在台協會，共產黨在台支部。貼文曝光後，也引來網友紛紛留言諷刺「根本直營店」、「兩黨爭取直營權」、「有什麼用，對面都說留島不留人了，看不懂在忙什麼」、「習黃鼠狼，請鄭雞到洞窟做客！雞的下場一定很惨！」、「鄭婦已經在幻想她能拿諾貝爾和平獎了」、「永遠只能當奴才」、「習近平邀請⋯鄭麗文接旨（鄭麗文敢說不⋯）」、「過去的歷史教訓，舔共沒有好下場」。