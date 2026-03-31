我是廣告 請繼續往下閱讀

77歲柯一正在新戲《我的陽過阿公》中和新生代男星葛丞飾演祖孫，劇中他生病，葛丞替他洗澡，祖孫情濃厚，柯一正今（31）日出席該劇記者會，透露這場戲也讓他感慨，自己個性孤僻又怕癢，現實生活中也不會讓孩子幫他洗澡，也已經想好自己的身後事，還說希望能「客死他鄉」，若因病得知自己時日不多，想用斷食善終的方式離開，還自嘲沒什麼財產可爭，孩子不會捨不得將他下葬。柯一正分享印象深刻的戲，飾演孫子的葛丞幫他洗澡，柯一正說，「那天突然很冷，還要穿丁字褲，那場戲沒什麼對白，但是非常有情感，那場我很感動，想到真實的生活裡搞不好沒有人這樣照顧我。」問起原因，他笑說自己孤僻又怕癢，柯一正坦言，自己是隨時準備好離開，他認為人生本就如此，很能接受死亡，也沒有財產可以分配，「人的生命本來就很脆弱，我是贊成自己善終的那種。」他坦言如果哪天得知自己只剩3個月，會列出食譜，把自己想吃的都吃完，以斷食善終的方式離開人間。看得這麼開，眾人好奇他是否在意自己的健康，有沒有定期健檢，柯一正說，「我每三個月跟醫生吃一次飯，用眼睛看一看，但我大概不會再做侵入式治療。」柯一正坦言，小孩也都知道他的個性，連葬禮都不需要，甚至想好如果能在旅行途中死掉是最好，自己最喜歡日本。