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▲伊能靜與秦昊帶女兒米粒一起遊迪士尼。（圖／微博@祈雪枝）

藝人伊能靜近日與小10歲丈夫秦昊，帶著女兒米粒一起前往上海迪士尼遊玩，並於昨（30）日分享影片。伊能靜先是向當天拒絕合照的粉絲們道歉，表示因為自己很珍惜罕見的一家三口時光。除此之外，她也提到自己穿學院風短裙造型，遭嘲裝嫩的負面言論，正面反擊「你們是沒有做夢的大人嗎？」認為迪士尼就是要穿得可愛，大方態度引發大讚。伊能靜昨日PO出一家三口的一起到上海迪士尼遊玩的Vlog，當天穿著學院風服裝現身迪士尼的她，雖然已58歲，但依然超凍齡，穿上可愛服裝毫不違和。不料卻被部分網友吐槽她裝嫩，對此，伊能靜也在影片中直球回應：「拜託～你們是沒有做夢的大人嗎？迪士尼就是要穿得很可愛呀」。伊能靜也強調自己平常不會這樣穿，並點名那些喜歡指指點點、評頭論足的人，「我只能說你們，非常非常的成熟啊」，認為到迪士尼穿老錢風造型才叫裝，「我想就算到80歲，我也一定是個童心滿滿的人」。而影片中，她一早先幫女兒打扮成《美女與野獸》的貝兒造型，讓女兒非常開心。接著伊能靜提到當天有很多粉絲想合照，但她沒有答應，「先說聲很抱歉，沒有讓大家拍照，但是一家三口難得在一起，我很珍惜」。事實上，伊能靜就算已快60歲，依然有滿滿少女心，保養的也非常好，絲毫看不出年紀。日前慶生時，就算站在兒子恩利旁邊，也宛如姐弟一般，看起來年輕又漂亮。今年新年時，她還透露剪了10年沒剪的斜劉海、瘦了10斤，開始練普拉提，並霸氣表示：「今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進」，展現出對今年滿滿的期待與野心。