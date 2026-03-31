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台中市每年狂砸28億預算補貼公車，市民卻還是等不到車？市議員張芬郁在議會強烈質疑，台中公車年運量從1.3億雪崩式下滑至8千萬人次，顯見「免費」已不是萬靈丹。議員張芬郁質詢時抨擊，市府每年編列高達28億元預算，卻難以提升公車品質，班次稀少、脫班誤點等問題依舊重創民怨。她要求市府正視轉型必要性，研議由政府主導「公車聯營」，重新配置路線與人力，創造市府、業者、勞方與乘客的「四贏」。張芬郁指出，台中市實施「雙十公車」優惠，原意在減輕市民負擔，但龐大預算挹注卻未見改善。她引述數據表示，疫情前台中公車年運量達1.3億人次，近年竟降至8千萬人次，陷入惡性循環。對比台中市汽機車數量高達310萬輛（全國第二）、汽車120萬輛（全國第一），交通混亂與行人安全問題始終回歸到「公車體系不振」的核心困境。張芬郁建議，市府應主導業者進行聯營，打破各家爭搶黃金路線的現狀，整合重疊路網並優化人力配置，擴大全市覆蓋率。此外，針對機場555公車專線，她建議導入預約機制，提升觀光進出便利性。對此，交通局長葉昭甫表示，目前台灣大道300路公車已採三家業者聯營模式。雖全市200多條路線全面聯營複雜度高，但未來將研議從重疊度高的「六條幹線公車」先行試辦合作，以達成資源效率化的共好目標。