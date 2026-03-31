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▲Galaxy A57 5G推出休閒藍、工裝灰、莫蘭紫、雅痞藍 4色選擇，售價17990元起。（圖／官方提供）

首度支援eSIM 瞄準旅遊、商務差旅族群

AI功能升級 相機、續航也同步補強

6年安全更新，中階手機進入長壽時代

▲Galaxy A37 5G推出極簡白、潮流灰、水洗綠、甜酷紫 4色選擇，售價14490元起。（圖／官方提供）

三星中階手機A5系列向來買氣相當好，像是A55、Ａ56一上市就一直稱霸銷售榜，今年後續機來了，三星今（31）日宣布在台推出全新Galaxy A57 5G與Galaxy A37 5G，同樣把旗艦級體驗下放到中階市場，帶來升級版AI功能、5000萬畫素主鏡頭、支援eSIM，同步承諾提供6代Android作業系統與One UI升級。Galaxy A57 5G售價17990元起，Galaxy A37 5G則為14490元起，預計4月17日起開賣。這次A系列新機，瞄準想要AI功能、又不想直接衝旗艦機消費者。三星指出，Galaxy A57 5G與A37 5G將AI體驗進一步擴展到更多用戶，除了支援語音轉文字、AI智慧選取、物件橡皮擦等功能，A57 5G還多了最佳臉部表情與自動剪輯，強化日常拍照與短影音創作需求。對於現在大量仰賴手機處理會議記錄、通勤剪片、社群發文的使用者來說，A57把功能再往上推了一級。今年Galaxy A57 5G與Galaxy A37 5G也是三星A系列首度在台支援eSIM的機種，等於中階價位帶也正式跟上近年越來越熱門的雙門號、出國漫遊與商務差旅需求，Galaxy A系列長期在台灣憑藉高C/P值與均衡表現穩居熱銷榜，如今再把eSIM補齊，也讓A系列在規格完整度上更有競爭力。規格方面，兩款新機都搭載6.7吋120Hz螢幕與5000萬畫素主鏡頭，並強調透過升級硬體與影像訊號處理器，提升夜拍與低光源拍攝表現。Galaxy A57 5G在相機配置上更進一步，採用5000萬畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角與500萬畫素微距鏡頭組合，A37 5G則是5000萬畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角與500萬畫素微距鏡頭。三星也特別強調，A57 5G進一步優化低光源演算法，能減少噪點並加強細節表現。在效能與續航上，Galaxy A57 5G搭載Exynos 1680八核心處理器，Galaxy A37 5G則為Exynos 1480八核心，兩款皆配備5000mAh大電量電池，並支援45W超快速充電2.0，並具備IP68防塵防水。除了硬體升級，三星把長期支援作為賣點之一。Galaxy A57 5G與A37 5G皆提供6代Android作業系統與One UI升級，以及長達6年的安全性更新，同時導入Knox Vault安全解決方案，並加入安全性與隱私權儀表板、自動封鎖程式、私密分享、失竊防護與私人相簿等功能。對不想年年換機、又想兼顧AI新功能的消費者來說，三星今年A系列新機，確實是今年4月中階市場的新戰力。