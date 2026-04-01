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清明節掃墓祭祖「13大禁忌」一次看！做錯恐害運勢狂跌

▲針對土葬或納骨塔位，高宏寓整理出13大禁忌，如墓前汙水囤積易影響姻緣、高壓電塔橫跨恐損精神、墳墓環牆則易招官司。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

清明節掃墓4生肖注意日沖！隨身攜帶艾草包淨身

▲民眾若發現墓地出現「求救訊號」，應盡速尋求專業處理，以免官司、病痛或破財危機接踵而至，確保家運穩固。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

2026年清明節將至，命理師高宏寓整理出掃墓時常見的13項禁忌，從墓碑狀況、周邊環境到祖先牌位供奉細節，都可能影響家運，若未及時處理，恐影響健康、財運甚至招致是非。此外，今年清明節有「鼠、兔、雞、狗」4生肖需特別留意日沖，建議隨身攜帶艾草並於返家後徹底淨身，以求平安。1.墓碑漆面剝落褪色：暗示內部可能滲透濕氣，恐導致子孫健康受損或破財。2.墓碑顏色分布上明下暗：墓碑上半部亮、下半部黯淡，預示後代運程受阻，難以拓展。3.墓碑基座生青苔或水漬：需警覺「蔭屍」風險（屍身未腐），此情況會使家運逐漸凋零。4.墓頂長花或雜草叢生：長花易招惹爛桃花與感情糾紛；雜草不理則象徵子孫易患慢性病。5.墓前被廢棄物重壓：墓前若堆積水泥、磚塊或垃圾，象徵後輩易面臨中風或意外凶煞。6.墓碑斷裂或嚴重龜裂：此為極其急迫的生命安全警訊，切莫視為玩笑，須立即請專業老師處理。7.墳墓四面被高牆圍繞：形成困頓格局，容易讓子孫身陷小人是非、官司或牢獄之災。8.上方有高壓電塔橫跨：強烈電磁干擾會耗損後代精神健康，並導致財務流失、財庫破損。9.周邊溪水流速過於湍急：湍急水勢象徵氣場不穩，家族難以興旺，甚至可能招來橫禍。10.墓前有污水或垃圾天：惡劣環境易引發姻緣糾葛與職場不順，嚴重者應評估遷葬。11.祖先牌位龕門未關妥：清屯後若未關好，會導致祖先靈體流落在外，無法入座庇佑家運。12.隨意打開牌位拍照窺視：此舉極其不敬，若無專業引魂能力，恐令家運劇烈波動、狀況百出。13.祭拜對象不明或倒房未處：若長期不知祭拜對象或拜錯人，家道容易停滯不前。高宏寓指出，清明節起源可追溯至春秋時期，晉文公為紀念忠臣介子推設立寒食節，後續逐漸演變為今日的清明節。他提醒，屬鼠、兔、雞、狗的民眾在此期間較容易出現日沖情形，若需掃墓，建議隨身攜帶艾草包，並在返家後徹底清潔身體，以達淨化與避穢效果。此外，高宏寓強調祖先居住的環境與後代運勢息息相關。若家族成員長年健康欠佳或運勢低迷，掃墓時應仔細觀察墓地、納骨塔或牌位是否出現「13大禁忌」徵兆，這些往往是老祖宗發出的「求救訊號」。另外，高宏寓也提醒，掃墓除了慎終追遠，透過細心觀察環境異常並即時修繕，才能確保祭祀圓滿，趨吉避凶護家運。