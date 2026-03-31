高齡化社會來臨，許多民眾退休後二度就業，選擇當起工作強度較低的大樓管理員或清潔人員，延續工作價值及補充家庭收入來源。勞動部表示，僱用退休後重返職場之大樓管理員或清潔人員，管委會應於到職當日申報其參加勞工職業災害保險及提繳勞工退休金，否則將會面臨開罰。
依《公寓大廈管理條例》成立且向主管機關報備有案，或經政府機關核發相關證明文件之管委會，只要僱用大樓管理員或清潔人員，縱使員工為退休後領取勞保老年給付，不用投保勞保及就保，但管委會仍應為其投保災保。
另外，依照《勞動基準法》，管委會無論僱用多少員工，雇主依法應按月為員工提繳不低於每月工資6%的退休金。
勞動部補充，雖然多數管委會是選擇將清潔及管理責任委外給民間業者，那麼這些清潔人員及管理員保險及退休繳納可由物業公司負責；勞動部補充，如果聘僱人員是在65歲以下，那麼會有災保、就業保險及勞退繳必須要負責。
但仍有部分管委會是選擇自行聘雇管理員、清潔人員，那麼就必須要承擔相關義務。據統計，勞保投保單位共有2053家管委會，而2023年迄今年2月共有24件裁罰，主要都是《災保法》未於到職當天加保的件數，合計裁罰52萬元。
勞動部提醒，管委會依規定應為自聘管理員及清潔人員投保災保，每月只要負擔不到一個便當的費用，即可降低突發事故對員工家庭及個人的衝擊，保障員工權益。
管委會可透過網路、郵寄或親送等方式向勞保局申報加保及提繳退休金，對於不熟悉投保及提繳流程的管委會，勞保局各辦事處亦提供諮詢服務，協助其完成投保及提繳作業。管委會也可以使用勞保局e化服務系統 線上申請註冊為網路申辦單位，線上申報員工加（退）保及提（停）繳、並可按月查詢保險費（退休金）繳款單資料、被保險人名冊（提繳計算名冊）。
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另外，依照《勞動基準法》，管委會無論僱用多少員工，雇主依法應按月為員工提繳不低於每月工資6%的退休金。
勞動部補充，雖然多數管委會是選擇將清潔及管理責任委外給民間業者，那麼這些清潔人員及管理員保險及退休繳納可由物業公司負責；勞動部補充，如果聘僱人員是在65歲以下，那麼會有災保、就業保險及勞退繳必須要負責。
但仍有部分管委會是選擇自行聘雇管理員、清潔人員，那麼就必須要承擔相關義務。據統計，勞保投保單位共有2053家管委會，而2023年迄今年2月共有24件裁罰，主要都是《災保法》未於到職當天加保的件數，合計裁罰52萬元。
勞動部提醒，管委會依規定應為自聘管理員及清潔人員投保災保，每月只要負擔不到一個便當的費用，即可降低突發事故對員工家庭及個人的衝擊，保障員工權益。
管委會可透過網路、郵寄或親送等方式向勞保局申報加保及提繳退休金，對於不熟悉投保及提繳流程的管委會，勞保局各辦事處亦提供諮詢服務，協助其完成投保及提繳作業。管委會也可以使用勞保局e化服務系統 線上申請註冊為網路申辦單位，線上申報員工加（退）保及提（停）繳、並可按月查詢保險費（退休金）繳款單資料、被保險人名冊（提繳計算名冊）。