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▲歷時124天的台中市長「姊弟之爭」結果揭曉，江啟臣將代表藍營出戰。（資料畫面／台中市政府提供）

台中市長初選結果揭曉，江啟臣在眾所預期中勝出。雖外界擔心步新竹縣後塵，勝負已分卻心結難解，但早在8年前的「盧江之戰」，江啟臣即展現超然民主風度，加上此次的民調數字有段落差，地方人士認為這是一場「神仙打架的初選」，不憂心黨內裂痕。唯江啟臣在初選過程屢被選民批評不夠接地氣，尚待深諳民之所欲的市長盧秀燕傳授從政心法。「姊弟之爭」歷時124天，即使盧秀燕多次喊話盼加速進程，黨中央就是不為所動，期間更傳出親美派的盧秀燕、江啟臣，與親中派的黨主席鄭麗文路線分歧，導致這場百里侯爭戰更加詭譎，曾令台中藍營支持者極度焦慮。為期3天的電話民調，雙方陣營都派幹部現場督陣，據了解多位地方大老「昨晚就確定江啟臣贏了！只是不知贏多少」。今（31）日早上9點半開啟彌封前，已有媒體獨家報導江啟臣勝出，傳聞當時人在中央黨部的楊瓊瓔，當場怒嗆「黨中央果然沒有秘密！」國民黨文傳會主委尹乃菁還當眾打電話向該媒體抗議。雖然江楊雙方事先同意不公布民調數字，但劇情發展就如楊瓊瓔所言「大家都聽說了」，上午在台中市議會質詢的藍營議員個個笑逐顏開，與其說替江啟臣高興，不如說得知「差距很明顯」後鬆了一口氣，終於雲開月明，大家都能專心打選戰了。比台中市早3天民調的新竹縣，至於仍陷面和心不和的漩渦，多位市議員表示，早在8年前那場只差0.6%的初選民調，江啟臣已建立極佳典範，如今楊瓊瓔第一時間上江啟臣臉書恭喜，留言「競爭過後，我們只有一個共同的目標，就是讓台中更好。接下來的選戰沒有個人，只有團隊，我們會團結一致、全力以赴」展現氣度。市議員陳文政說，「這場初選就是水準極高的神仙打架，雙方充分展現『台中風度』，完全不用擔心黨內分裂的隱憂」。有趣的是，和8年前一樣，泛綠陣營認為「江啟臣比較難打」，努力拱盧秀燕出線，最後盧秀燕打敗林佳龍；這次則由罷團扮演反串角色，初選時頻發圖卡，要大家「一起守護孝順的女孩楊瓊瓔」，卻因戰術錯誤未起關鍵作用，得知民調結果後，只能崩潰哀嚎「江啟臣用黑箱作業把楊瓊瓔鬥走了」。初選過程雖讓藍營支持者焦慮，也是讓選民檢視江啟臣與楊瓊瓔優缺點的熱身賽。30幾年的從政經驗讓楊瓊瓔親和力十足，但市民顯然更買單江啟臣的領袖氣質。唯江啟臣長期被詬病的「和藹不可親」、「夫子氣」，雖在一次次的見面會中逐步修正，仍不敵接地氣的綠營對手何欣純。如何像媽媽市長一樣，被市民視為溫暖的家人，端視盧秀燕是否願意手把手傳授半生心法。