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▲天道盟盟主「鐵霸」曾盈富出庭不認罪，他說只有透過弟弟去關心廖承豪，不清楚案發現場的情形。（圖／民眾提供）

本土電商美而快集團董座、PAZZO創辦人廖承豪去年（2025）因乘車糾紛打傷UBER司機後，涉嫌透過天道盟盟主「鐵霸」曾盈富找小弟埋伏醫院圍毆司機，打人部分雖已和解，但動員群眾在公共場所鬥毆，涉犯妨害秩序罪，包括廖承豪、曾盈富共10人遭起訴，今天開庭時都不認罪，被害司機首度受訪還原事發經過，強調廖承豪先動手，雖然傷害罪已和解落幕、廖承豪也有道歉，但所有被告都否認聚眾施暴，他認為不合理。林姓UBER司機回憶，當時抵達目的地之後，廖承豪要求繼續開往下一個地點，但他還有下一單要跑因此拒絕，廖承豪就開始生氣了，語氣很不爽、講不好聽的話，還用力甩車門，他下車詢問為何大力關門，廖承豪的同行友人推他叫他趕快走，他回答「你為什麼要推我？你推什麼推？」，接著拳頭就過來了，是他們先動手的，因為受傷，他將近一個禮拜無法工作。林姓運將表示，他結束驗傷離開途中，有人埋伏在醫院附近，等他一過路口就追上來打他後腦杓；廖承豪針對傷害罪有道歉，調解時態度不錯，但對於今天被告開庭全部無罪答辯，他認為「全部否認有點不合理」。廖承豪因腳上有傷，今天現身一跛一跛，並未回答媒體的問題，他在庭上透過律師主張無罪，因為他沒教唆，不清楚後來發生什麼事情。「鐵霸」曾盈富表示，他從未到場，也不知道現場有誰、有什麼狀況，只有透過弟弟去關心廖承豪。曾盈富見到媒體堵訪時，同樣未對外發言。