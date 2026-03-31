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Yahoo股市App公布2026年第一季「10大爆紅台股榜」，PCB廠燿華拿下冠軍，可寧衛*排名第二，群創則位居第三。從榜單來看，第一季最受關注的個股分別為燿華、可寧衛*、群創、聯合再生、瑞軒、元晶、永光、友達、彩晶與世界。整體分布可看出，面板、低軌衛星、AI供應鏈與成熟製程概念股，成為市場討論度最高的幾大主軸。其中，與低軌衛星題材有關，包括本次衝上榜首的燿華，首季漲幅多達170%，排名第三名的群創漲幅39%，排名第六名的元晶漲幅46%。群創因搭上SpaceX與FOPLP題材一飛衝天，而因為群創，同屬面板三虎的友達與彩晶，因此也交投熱絡，漲幅分別為18%、2%，排在第八與第九名。此外，第二名的可寧衛*受土方處理新制議題帶動，討論熱度大增，不過首季累計下跌6.9%；聯合再生受到鈣鈦礦題材拉動，首季大漲146%，排名第四名，永光漲幅達89%，主要也反映鈣鈦礦題材，以及打入台積電供應鏈話題，拿下第七名。AI相關概念股同樣沒有缺席。瑞軒因光通訊題材受到關注，首季大漲106%，排名第五；至於世界先進，則因成熟製程需求回溫，漲幅25%，擠入第十名。