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2021年8月漢光37號演習預演期間，屏東基地發生F-16戰機滑出跑道意外，空軍去年斥資4400萬元建置「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，原欲取代傳統人工觀測、提升軍機起降與投彈安全。不料，傳出屏東基地第一階段驗收後仍狀況頻傳，出現無法穩定追蹤軍機、偵測失靈等狀況。對此，空軍表示，這是導入AI創新技術先導案向，已要求廠商改善並完成驗收。媒體報導，2021年8月屏東機場F-16於漢光演習預演期間滑出跑道意外，避免重演類似飛安狀況重演。空軍積極導入AI技術，盼強化飛安與戰訓監控效能，去年斥資約4400萬元建置「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，原本規劃取代傳統人工觀測作業，提升軍機起降與投彈安全。豈料，這套系統在屏東基地完成第一階段驗收後仍傳出問題，不僅無法穩定追蹤軍機，還頻繁出現閃退、偵測失靈等狀況。第一線操作人員炸鍋，直言系統表現遠不如預期，可能有使飛安風險增加的風險。對此，空軍司令部回應表示，此案為空軍運用創新技術、第一次引入的先導案項，期提高飛安保障。系統導入初期，確實曾因天氣因素，例如天雨、霧霾及大氣熱擾動等狀況，發生辦識不佳及系統不穩定情況，已依合約規範要求承商改善，並完成驗收。空軍賡續優化系統，依實際運作成效，據以評估後續部署效益。