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▲東勢生命紀念館預計115年4月20日啟用(圖／民政局提供2026.3.31)

台中市人口已逼近287萬大關，穩居全國第二大城。台中市長盧秀燕今（31）日主持市政會議表示，市府以「前瞻視野」規劃生命禮儀服務，任內投入殯葬建設經費近70億元，位居六都第一。透過新建生命紀念館、智慧化管理及推廣環保葬，市府已成功規劃未來20年的治喪需求，打造尊嚴、溫暖且宜居的終老環境。盧秀燕強調，殯葬設施是重要的公共建設，市府積極解決過去設施不足的困境，達成「山、海、屯、市」區域平衡。民政局長吳世瑋在「航向城市新未來，殯葬服務新蛻變」專案報告中指出，市府投入 14.4 億元於北屯、太平及東勢興建三座大型生命紀念館。吳世瑋指出，太平生命紀念館已於今年3月6日正式啟用，東勢生命紀念館預計於4月20日接力啟用，而北屯館則定於民國 116 年完工。這三處新館完工後，合計可提供逾 12 萬個櫃位。加上自108年起累計增設的 7.7 萬個納骨櫃位，台中市整體使用年限可望大幅延長至 21.94 年。為優化都會區治喪品質，吳世瑋表示，市府投入高達 42.6 億元推動「崇德殯儀館原地改建」，透過長期民意溝通化解分歧，採取「先建後拆」策略，確保服務不中斷，預計於今年下半年正式開工，民國 120 年完工；此外，針對海線需求，大甲殯儀館也將新建 20 間小靈堂，讓治喪家屬能就近辦理後事。另外，在環境永續方面，台中市領先推廣環保葬，目前全市設有 9 處樹葬區，數量為六都之冠，且提供「全面免費」服務。數據顯示，近 10 年樹葬申請件數成長達 4.4 倍，海葬申請量亦成長 7 倍，顯見民眾對自然葬的接受度顯著提升。市府亦投入 2.3 億元汰換 12 座火化爐及更新 13 套空污防制設備，並設置 AI 判煙系統與冷凍庫監控系統，確保低污染、友善的治喪環境。此外，智慧科技的導入成為台中殯葬服務的新亮點。民政局不僅建置「清明掃墓數位地圖」，更在大雅樹葬區推動「電子追思牆」，家屬透過 QR Code 即可預約祭拜及留言。民政局強調，未來將持續結合空拍機巡查、智能客服「殯葬小幫手」等多元工具，提升安全管理與效率，讓台中市成為智慧與人文並重的生命服務典範。