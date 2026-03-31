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巴黎奧運金牌得主、台灣拳擊好手林郁婷，今（31）日在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級首輪賽事中大放異彩。這是她自2024年8月奪金後，睽違19個月重返國際擂台。面對實力堅強的杭州亞運銅牌、泰國名將索努克（Thananya Somnuek），林郁婷最終以5：0完勝對手，強勢挺進8強。林郁婷自巴黎奧運奪金後，國際賽參賽之路一度受阻。世界拳擊聯盟（WB）先前針對性別檢測規定進行修訂與審查，導致林郁婷在長達一年半的時間內無法參加正式國際賽事，只能透過國內賽事維持手感。所幸，世界拳擊聯盟於日前正式發函公告，確認林郁婷完全符合參賽資格並核發許可。這份遲來的參賽權，讓林郁婷終結了漫長的等待，以最完美的心理與生理狀態，站上亞錦賽舞台向世界證明實力。今日首輪賽事，林郁婷對上泰國好手索努克。開賽初期，林郁婷雖因久未踏上國際賽場而略顯緊繃，但僅花費1分鐘便找回節奏。她充分利用身高與臂展優勢主導進攻距離，精準的組合拳頻頻突破對手防線。第一回合結束，場邊5位裁判一致給出10分滿分評價。隨後兩回合，索努克企圖發動近身肉搏反擊，但林郁婷憑藉出色的腳步移動與技術反擊輕鬆化解，節奏掌控得行雲流水。最終，林郁婷毫無懸念地以5：0橫掃對手，首戰就拿下回歸後的首場國際賽勝利。順利闖過首輪後，林郁婷的考驗才正要開始。她在8強賽的對手將是本屆亞錦賽女子60公斤級的頭號種子、日本名將田口綾華。這場「奧運金牌對決頭號種子」的高水準賽事，將決定誰能搶下四強門票。