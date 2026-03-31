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▲江宏傑（左）與蔡尚樺（右）被拱演吻戲，女方調侃他「要跟福原愛報備嗎？」（圖／記者嚴俊強攝影）

蔡尚樺被cue喇舌江宏傑！她要跟福原愛報備

▲江宏傑（左）與蔡尚樺（右）相愛相殺互動十分趣味。（圖／記者嚴俊強攝影）

江宏傑早知道福原愛再婚！自己戀情毫不著急

藝人江宏傑、蔡尚樺今（31）日出席《學測制霸》教材公益捐贈記者會，除了分享求學經驗、力挺公益計劃之外，會後分享起近況互動迸出火花，蔡尚樺透露先前與江宏傑參與戲劇課程，期盼未來有合作演戲機會，被問及若是激情戲碼需要報備嗎？女方調侃男方與前妻福原愛的關係：「要先跟你前妻報備嗎？」江宏傑嚇得冷汗直流大喊：「我們這個組合還是不要一起出現好了！」相愛相殺引爆全場笑歪。江宏傑與蔡尚樺私下擁有好交情，合體工作看得出默契十足，稍早受訪時，蔡尚樺透露2人先前齊上戲劇課程，期待未來有演戲機會，被問及有機會扮演情侶？江宏傑秒回：「私下演的話應該是不行！」蔡尚樺直接吐槽：「你腦子有什麼問題？就說是『演』情侶了！那我也是不行啊！我可以跟展元哥，不能跟你！」倘若或是吻戲、床戲？蔡尚樺羞喊「先有邀約再說」，記者調侃她與林秉聖緋聞提問：「要先報備吧？」江宏傑一臉矇地回：「跟我報備嗎？什麼？」蔡尚樺一邊笑一邊嘴軟補刀：「還是跟你前妻報備⋯⋯？」引爆全場笑歪，江宏傑嚇得冷汗直流大喊：「我們這個組合還是不要一起出現好了！」相愛相殺互動十分趣味。提到福原愛，江宏傑也被問及與其現今狀態？由於女兒已經8歲，頗有自主想法，未來不排斥帶著孩子上節目，不過公開露面仍要尊重孩子意願，且必定為會與福原愛事前溝通、討論。隨後追問道福原愛再婚消息？江宏傑也表示事前就知情，給予對方滿滿祝福，自己的部分則沒有一定要戀情，現階段以家庭、工作爲重。今活動由台灣知識庫暨大碩教育攜手中華未來學校教育學會舉辦，江宏傑談及未來孩子教育問題，表示過去身為運動員，對學習的理解相對單純，但隨著身分轉換，讓他開始重新思考教育的本質與價值，江宏傑分享道，若未來孩子們面臨學習壓力，他會選擇陪伴孩子，「不是只有成績重要，而是有沒有找到自己的方法。」