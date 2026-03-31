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台北股市今（31）日開盤下跌99.16點、來到32419點，電子權值股紛紛走弱，指數一路下探，最低一度來到31705.99點，終場下跌795.17點或2.45%，收在31722.99點，跌破季線關卡，成交量為7924.51億元。此外，台股今日收月、季線，3月累計下跌3691.5點或10.42%，結束月K連3紅；第一季累計上漲2759.39點或9.53%，季K線連4紅。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.48點、來到319.92點，終場下跌12.67點或3.95%，收在307.73點，跌破月線關卡，成交量為2098.99億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、力積電、燿華、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、南亞科、南亞科、台達電。權值股全數走跌，權王台積電早盤一度翻紅來到1790元，上漲10元，不過午盤遇壓翻黑，最後一盤更是爆出13812張賣單，收在最低價1760元，下跌20元或1.12%，拖累大盤指數就有162點；台達電終場下跌105元或7.07%，收在1380元，拖累大盤指數就有78點；鴻海終場下跌6.5元或3.35%，收在187.5元，拖累大盤指數就有32點。PCB概念股成為提款對象，南電、欣興被打到跌停板，建榮、亞泰金屬、景碩、博智、南亞、柏承下跌逾9%，臻鼎-KY、高技、尖點、達航科技下跌逾8%。記憶體族群也同步遇壓，南亞科、旺宏被打到跌停板，力積電下跌逾8%，華邦電下跌逾3%；拖累模組廠同步走低，宜鼎、宇瞻被打到跌停板，十銓、威剛下跌逾9%，廣穎下跌逾8%，品安、創見、凌航下跌逾7%，群聯下跌逾6%。雖然國際油價持續上升，但卻沒有激勵到塑化股的走勢，今日賣壓沉重，南亞下跌逾9%，台化、台苯7%，東聯、聯成下跌逾6%，華夏、國喬、台達化下跌逾5%，台塑、亞聚下跌逾4%。不過有部分金融族群逆勢走高，元大金、新產、安泰銀、華南金、華票、彰銀、第一金收在盤上。造紙族群也有部分個股點火，寶隆、華紙攻上漲停板，榮成上漲逾2%。