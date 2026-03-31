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台股ETF群益半導體收益（00927）進行第12次配息，今（31）日公告，此次預估每股配發金額0.94元，配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。本次除息日訂於4月20日，想參與本次領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂於5月15日。財富管理專家表示，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。00927在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之優質半導體股。以00927前三大成分股台積電、聯發科、日月光投控為例，皆為享譽全球的半導體供應鏈大廠，整體持股布局橫跨IC設計、晶圓代工與製造、封裝測試等領域，完整涵蓋半導體產業生態系，有助投資人把握半導體產業成長行情，還能兼顧收益需求。專家指出，00927今年來上漲逾一成，不只位居台股高息ETF績效冠軍，更繳出不俗於市值型ETF的表現。除擁有亮眼報酬，00927自2023年首次配息以來，已經連續12季配息，近兩季更屢次改寫配息新高紀錄，吸引市場關注。此外，專家表示，觀察過去6次配息情形，00927更達成次次填息，讓投資人息利雙收。因此，在台股近期易受美伊戰事影響下，適度配置以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。