把學校當砲房！日本神戶市爆出校園醜聞，34歲男教師和24歲女教師在長達半年的時間內，在任職的小學校園內激戰超過10次，直到近日被巡邏的老師撞見，離譜行徑才被曝光。
據朝日新聞報導，神戶市教育委員會30日宣布，對須磨區某市立小學的1名34歲男教師和1名24歲女教師，處以停職6個月的處分，原因是兩人在2025年8月至2026年3月上旬，多次在學校內發生性行為。
兩人受審時均坦承「缺乏自制力」、「無法控制衝動」。
據教育委員會的說法，涉事的兩名男女教師是小學同事，多次利用課餘時間，在校園內包括教室、走廊、男生更衣室等場所，發生超過10次性行為。
而事件會被曝光，是本月初的一個晚上，副校長在校園巡邏時，聽到一間被當成儲藏室的空間傳出聲音，進去後就目睹這兩名教師衣衫不整的從室內走出。
該市教育委員會也追究了該校57歲校長的監管責任，被處以「戒告」處分。
文章來源：「自制心が…」勤務先の小学校で十数回の性行為 同僚教諭2人を停職
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兩人受審時均坦承「缺乏自制力」、「無法控制衝動」。
據教育委員會的說法，涉事的兩名男女教師是小學同事，多次利用課餘時間，在校園內包括教室、走廊、男生更衣室等場所，發生超過10次性行為。
而事件會被曝光，是本月初的一個晚上，副校長在校園巡邏時，聽到一間被當成儲藏室的空間傳出聲音，進去後就目睹這兩名教師衣衫不整的從室內走出。
該市教育委員會也追究了該校57歲校長的監管責任，被處以「戒告」處分。
文章來源：「自制心が…」勤務先の小学校で十数回の性行為 同僚教諭2人を停職