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台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋產業，去年成立洗滌業務子公司「東洋」，並且預計在下個月新廠啟用。上洋執行長吳國華表示，現在飯店業的布巾洗滌服務是供不應求，追求有品質的洗滌就是在搶洗衣廠的產能，接下來要推「布巾」租賃，透過電子廠無塵室等級品質， 目標搶下10家五星級飯店客戶。上洋旗下除核心事業空調、洗衣外，另有自有品牌等新事業，以及新成立的洗滌子公司東洋。今年上洋與三菱重工合作邁入第十年，同步日本頂尖技術的家用、商用空調及冰水機為核心產品線，雖空調市場競爭激烈，但透過在經銷、3C賣場、電商等全通路布局與行銷推廣，銷售皆穩定成長。吳國華說，去年受到氣候影響，空調產業普遍下滑，但上洋逆勢成長，也看好今年發展，更是市場上唯一堅持售後不委外的品牌。上洋空調家電事業群總經理鄭思文表示，隨著ESG受重視，上洋積極切入節能、低碳及淨零排放商機，冰機在不同產業也有所斬獲，今日更才剛和金控龍頭交機。商用洗衣事業方面，台灣市場持續推動《SeSA 自助洗衣吧》展店，2026年展店數將往維持年增二成的速度為目標，提升服務覆蓋與市場佔有率；《RIV精緻洗衣》則鎖定高端客群與精緻洗護需求，自服務推出以來收送量穩健成長，雙北已成立13處品牌服務門市。在海外市場上，上洋持續耕耘東南亞版圖，因應在地市場需求與消費結構差異，另引進新款小型洗滌設備，補齊中低價格帶產品線，提供具價格競爭力之機型，藉此滿足當地市場對入門及高性價比設備的需求；上洋也將自身對於海內外洗衣產業及電器的專業知識轉化輸出，推出自有設備品牌「TAKUROX」，主打專業用水洗、烘乾設備，兼具大容量、操作簡便等貼近在地化設計，進攻國際工業洗滌市場，進一步擴大市場覆蓋與滲透。上洋進一步指出，去年越南「SESA COIN LAUNDRY」已於胡志明市、峴港及河內設10間直營門市，但市場對新形態洗衣服務模式的認知尚在建立中，正積極透過示範據點帶動在地合作。2026年規劃於雅加達設立新辦公室完善服務鏈，預計上半年啟動營運，掌握印尼人口紅利與城市化發展帶來的成長契機。同時也將前往美加市場，預計小規模在部分州推展。另外，上洋憑藉與三菱集團長年累積的互信關係，去年再拓代理新領域，取得日本三菱燃氣發電機在台總代理權，正式切入韌性電力與能源市場，將以為大型商辦、資料中心及工業客戶提供穩定且具成本效益的電力選項為目標，強化企業在智慧用電、能源轉型上的抗壓力。在生活品牌經營方面，上洋透過「自有開發」與「戰略代理」雙軌並行，極大化資源與效益加乘效果。自有品牌「one-meter」去年嘗試性推出非家電生活用品市場反應不俗，顯示朝生活風格品牌發展走向具可行性。近期代理的法國玻璃餐具品牌「Duralex」、自有禮品選物品牌「Heartpicks」，以及「空氣美學事務所」，皆源於對市場及電商、百貨通路觀察，以滿足不同消費情境與生活需求為核心，將持續在不同通路上拓展生活風格市場版圖。同時，上洋亦積極完善「居家生態」系列產品，近期取得三菱化學旗下淨水品牌 Cleansui（三菱可菱水）在台代理權，預計第二季先於電商平台推出濾水壺與濾心產品，並將陸續導入多款高品質淨水設備，與集團既有之家電、生活用品產生協同效應，為消費者構築從呼吸到飲用、從洗滌到餐具的完整質感生活圈。此外，子公司東洋預計2026年4月15日啟用鶯歌新廠，並引進全台最大商用「隧道型」洗滌機器設備，全面搶攻B2B商用市場商機，提供飯店、旅宿業客戶專業洗滌服務外，亦將透過大數據 AI 應用、集中處理與標準化流程，提升資源使用效率，打造具規模化與示範性的洗衣產業升級模式