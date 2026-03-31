我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河智苑主演的《權慾之巔 Climax》最新一集中，和NANA 一起躺在床上氛圍超曖昧。（圖／ENA DRAMA）

由實力派演員河智苑、朱智勛、NANA主演的韓劇《權慾之巔 Climax》，開播至今話題不斷，反轉不斷的燒腦劇情。在最新播出的第5集中，河智苑與NANA 上演了超破格女女吻戲，打破了過往韓劇的尺度，兩人飾演的角色在權力鬥爭中，從互相監視到產生生死與共情誼，吻戲的超強化學反應更是引發網友高度討論。劇中，河智苑飾演的「秋尚雅」因涉嫌唆使殺人被逼入絕境，陷入恐慌發作的崩潰邊緣。而原本黃正元（NANA 飾）受命於秋尚雅丈夫方泰燮（朱智勛飾），正在進行監視與竊聽秋尚雅，卻在關鍵時刻出手拯救了她。面對黃正元坦承背叛，秋尚雅冷靜地表示：「我誰都不相信，妳也不用感到抱歉。」隨後，黃正元看著落淚的秋尚雅，感嘆一句「妳太可憐了」，兩人之間散發著微妙的緊張感與曖昧氛圍。河智苑飾演的秋尚雅之後又因為想起死去的同事而痛哭，黃正元溫柔地為她拭去淚水，並以一個吻安慰她，不少觀眾看到這幕都超興奮，直呼：「沒想到活著活著還能看到這幕！」笑說飾演河智苑老公的朱智勛是變成煙霧彈了嗎？隨後，秋尚雅堅定地對黃正元表示：「無論如何都要活下來，希望妳也能找到自己的生活。」河智苑在脆弱與狠厲之間的自由轉換的演技，讓觀眾看到都起雞皮疙瘩。《權慾之巔 Climax》講述在高層社會權力核心中，一群為了生存與慾望不惜賭上性命的人們，展開一場危險的生死搏鬥。集結了復仇、背叛與禁忌戀情等多重元素，是 2026年必看的重磅韓劇，台灣播出時間為3月16日起每週一、二晚間10點，在friDay影音更新最新集數。