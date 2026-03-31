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▲玩家加入新伺服器即享高價值成長資源。（圖／遊戲橘子提供）

▲實體寶物「榮譽之劍」示意圖。（圖／遊戲橘子提供）

▲「神聖劍士」技能覺醒，成為主宰PVE、PVP戰場的全能核心輸出角色。（圖／遊戲橘子提供）

▲最神救援GAMA COUPON登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲改版直播揭露版本最新資訊。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下跨世代手遊巨作《天堂M》將於明（1）日上線重磅更新！開放全新伺服器「新篇章3.0」，並祭出史上最優渥成長資源，讓玩家開局直上軌道。本次同步強化核心職業，「神聖劍士」睽違近三年全面進化。另外，時隔四年半推出全新神話級變身卡「真屠龍者」，提供強大狩獵能力；世界副本「拉斯塔巴德」除調整狩獵難度，亦新增傳說級裝備與BOSS掉落物，擴充裝備選擇與養成深度。官方釋出七張GAMA COUPON，戰力補給一次到位。全新伺服器「新篇章3.0」將於明（1）日晚間六點登場！一口氣開放六大嶄新伺服器「（新篇章）龍之谷」、「（新篇章）伊娃王國」、「（新篇章）火龍窟」、「（新篇章）冰鏡湖」、「（新篇章）象牙塔」與「（新篇章）遺忘之島」，重構起跑線，邀請勇士重返亞丁世界，展開全新征途。為讓勇士迅速站穩戰場節奏，新伺服器同步祭出豐富成長支援！包含期間限定「歐林的特別禮物」，於玩家Lv.90前提供最高1,000%經驗加成；「特羅斯的成長Pass」提供養成資源、抽卡包及「傳送控制戒指」、「支配石」等強化要素。完成事前預約還可獲限定裝備「歐林項鍊」與「西瑪戒指」，再享100%經驗加成。而專屬副本「艾爾摩軍團殲滅作戰」，更提供海量經驗值與高階資源。隨著玩家戰力快速成形，巔峰對決即刻引爆！台版專屬、新伺服器限定戰役「聖劍爭鋒：登頂光之殿堂」將於4月1日開打！官方自六大伺服器中各決選冠軍「神聖劍士」，頒發象徵至高榮耀的實體寶物「榮譽之劍」。「神聖劍士」以卓越的PVE能力與續戰力，長期深受玩家青睞。此次改版再度大幅提升輸出、生存力與技能Buff，使其短時間內爆發力大增，PVE與PVP皆展現亮眼表現！重點更新技能如下：優化技能．神話級「化身」：遭攻擊時可降低敵方相性值並追加傷害，且技能改為消耗神聖石。全新技能．傳說級「熾天使」：為血盟獨特技能，可免疫怪物詛咒、定期隨機淨化一種Debuff、攻擊時機率觸發額外翼擊、死亡時自動回復隊友部分血量，戰場支援更有感。優化技能．傳說級「神聖回復（至高）」：持有技能可增加傷害減免，「超級鎧甲」被破壞即可解除昏迷與恐懼的Debuff，且血量將隨力量／智力增幅而回復。優化技能．傳說級「魔鏡」：可指定目標反彈其特定技能與投射物效果。優化技能．傳說級「神聖追趕者（預言）」：「光之追擊」新增自動追擊模式；未指定施放目標時，技能冷卻時間減半，提升戰鬥效率。全新技能．一般級「時間消除」：調整為被動型技能。技能啟用期間，使用「神聖衝暈、「神聖混亂」時可追加施放，強化連續控場能力。《天堂M》福利再加碼！一口氣送出七張GAMA COUPON，包含「特殊魔法娃娃合成／[新篇章〕魔法娃娃合成」、「特殊變身合成／[新篇章]變身合成」、「特殊聖物合成／[新篇章]聖物合成」、「特殊符石復原」以及「特殊變身／魔法娃娃／聖物覺醒」等核心養成資源，讓勇士戰力快速升級。此版本將陸續揭曉更多亮點，包括深受玩家喜愛的Season副本「歐林的痕跡」、「黃昏山脈防禦」與「試煉之塔」再次開放，同時推出「四色硬幣轉移」、「技能書販售」等多項活動。官方改版直播於今（31）日晚間7點30分舉行，想知道更多版本資訊、拿豪禮，敬請鎖定直播！