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國民黨主席鄭麗文4月7日展開6天率團訪中行程，預計前往江蘇、上海、北京。稍早國民黨中央公布前兩天行程，鄭麗文將在4月7日上午11時30分從松山機場飛往上海，再搭乘高鐵夜宿南京，4月8日上午到中山陵謁陵，下午搭乘高鐵夜宿上海。國共兩黨昨先後宣布，國民黨主席鄭麗文將率團於4月7日訪中，不過到目前為止，黨中央仍尚未公布整體團員名單。黨高層向《NOWNEWS今日新聞》透露，黨內5人小組，黨主席鄭麗文、黨副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、國民黨智庫、國家政策研究基金會副董事長李鴻源都將出席，另外商總、工總、工商建研會也都會派代表參加。另外媒體報導，KMT Studio召集人連聖武、文傳會主委尹乃菁、大陸部主任張雅屏、主席辦公室主任李德維也都將隨團訪中，但消息尚未獲得國民黨中央證實。國民黨稍早公布鄭麗文首兩日行程，4月7日上午11時30分從臺灣松山機場出發， 預計下午1時30分抵達上海，隨後搭乘高鐵到南京，夜宿南京。隔天上午，鄭麗文將前往國父孫中山陵墓謁陵，下午則從南京搭乘高鐵回上海，夜宿上海。